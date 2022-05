Paramount+ compte désormais près de 40 millions d’abonnés

Paramount+ est proche des 40 millions d'abonnés, un succès dû à Halo, Star Trek : Picard et aux déboires de Netflix.

Les plates-formes streaming se sont multipliées ces derniers temps, mais force est de constater qu’il est très difficile d’exister aux côtés des cadors que sont aujourd’hui Netflix, Apple TV+ et Amazon Prime Video, pour ne citer que celles-ci. Paramount+ a quelques très bonnes cordes à son arc, avec notamment Halo et Star Trek : Picard, et ces contenus lui permettent de comptabiliser à ce jour un grand nombre d’abonnés.

Paramount+ proche des 40 millions d’abonnés

Les utilisateurs sont en effet aujourd’hui nombreux à être abonnés à Paramount+, pour regarder, entre autre, Halo et Star Trek : Picard, et ce bien que ces deux séries ne soient pas des plus réussies. Quoi qu’il en soit, ce mardi, Paramount Global (anciennement ViacomCBS) annonçait avoir enregistré le très joli chiffre de 6,8 millions nouveaux abonnés Paramount+ pour le premier trimestre 2022. Avec ces nouveaux arrivants, la plate-forme compte désormais près de 40 millions d’abonnés. Parmi d’autres annonces, la société s’est notamment félicitée de sa programmation originale, y compris, comme dit, Halo et Star Trek : Picard, pour la croissance continue sur Paramount+.

Un succès dû à Halo, Star Trek : Picard et aux déboires de Netflix

En conséquence, cette croissance du nombre d’abonnés a permis d’augmenter les revenus, l’entreprise enregistrant une augmentation de 148 % de ses revenus par rapport à cette même période l’année dernière, avec 585 millions de dollars au premier trimestre 2022. “Le premier trimestre montre une fois encore la puissance et le potentiel des avantages uniques de Paramount et du momentum dans lequel se trouve l’entreprise”, déclarait le PDG et Président de Paramount Global, Bob Bakish.

Le succès de Paramount est particulièrement intéressant étant donné la situation assez délicate dans laquelle se trouve actuellement Netflix. Le mois dernier, le géant du streaming avait en effet annoncé avoir perdu environ 200 000 abonnés durant ce premier trimestre 2022, marquant ainsi la première perte d’abonnés sur ces dix dernières années. L’entreprise a depuis lors initié une série de mesures pour réduire ses coûts, annulant des séries comme Space Force ou licenciant son équipe de contributeurs pour le site Tudum.