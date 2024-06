“Overwatch 2” ressuscite le skin Pink Mercy pour une levée de fonds caritative

Blizzard met en vente l'édition classique de la skin caritative, ainsi que de nouveaux articles alléchants pour soutenir la Fondation de Recherche sur le Cancer du Sein. Que diriez-vous de contribuer à une bonne cause tout en faisant vos emplettes ?

Tl;dr La peau “Pink Mercy” d’Overwatch revient pour une collecte de fonds.

100% des bénéfices seront reversés à la Breast Cancer Research Foundation.

Un nouveau lot “Rose Gold Mercy” sera également disponible pour 19,99 $.

La campagne de charité se déroulera du 25 juin au 8 juillet.

Overwatch redonne en beauté avec la réédition du skin “Pink Mercy”

Dans une initiative qui réjouira la communauté Overwatch tout en soutenant une cause noble, Blizzard ressort la célèbre peau “Pink Mercy”. Initialement vendue en 2018 pour lever des fonds au profit de la Breast Cancer Research Foundation (BCRF), son retour est une occasion parfaite pour les passionnés du jeu d’acquérir un objet convoité tout en apportant leur contribution à la recherche contre le cancer du sein.

La charité revêt une couleur rose doré

En plus de la réédition de la peau “Pink Mercy”, disponible au tarif de 14,99 $ à partir du 25 juin, Blizzard innove avec le pack “Rose Gold Mercy”, proposé à 19,99 $. Pour ces deux articles, l’intégralité du prix d’achat (hors frais de plateforme et taxes) sera reversée directement à la BCRF. Les joueurs pourront se procurer ces articles via la boutique en jeu d’Overwatch 2, ou sur leur plateforme numérique de choix, comme la boutique Battle.net, le Microsoft Store ou le PlayStation Store.

Un look pour une cause, “Rose Gold Mercy”

Dans la preview partagée par Blizzard, on découvre que la nouvelle peau “Rose Gold Mercy” propose une palette de couleurs légèrement différente de l’originale, dotant l’héroïne de soutien de mèches roses au lieu de son blond signature. Le pack comprend également une peau d’arme héroïque, permettant à toute peau de Mercy d’adopter le style rose pour son bâton Caducée. Trois cartes de noms, trois vaporisateurs et trois icônes de joueurs complètent ce pack, tous sur le thème — devinez quoi ? — du rose !

En selle pour la charité

Cette opération de charité avec la BCRF se déroulera du 25 juin au 8 juillet. Avec de nouveaux héros débloqués et des modifications apportées pour réduire les abandons en cours de partie, c’est une excellente occasion pour se replonger dans le jeu. Alors, préparez-vous à prêter main-forte à la lutte contre le cancer du sein, tout en arborant un look élégant dans Overwatch !