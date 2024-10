Oubliez Hobbs & Shaw 2, voici le spin-off de Fast & Furious avec Jason Statham qui devrait voir le jour

Oubliez Hobbs & Shaw 2, voici le spinoff de Fast & Furious avec Jason Statham qui devrait vraiment voir le jour.

Tl;dr Jason Statham a joué dans cinq films de la saga Fast and Furious.

La rédemption de Shaw dans The Fate of the Furious a été controversée.

Un spin-off de la famille Shaw aurait dû être réalisé.

Retour sur la saga Fast and Furious et le personnage de Jason Statham

Le célèbre acteur britannique Jason Statham a déjà joué dans cinq films de la saga Fast and Furious. Son personnage, Deckard Shaw, a fait son premier pas en tant qu’antagoniste, cherchant à se venger de la famille Toretto dans Furious 7. Cependant, il est revenu en tant qu’allié dans The Fate of the Furious, rejoignant ainsi l’équipe de Dwayne Johnson, Luke Hobbs.

Controverse autour de la rédemption de Shaw

La transformation de Shaw en héros dans The Fate of the Furious a suscité une vive controverse. En effet, la mort de Han, attribuée à Shaw, a été réécrite dans le neuvième volet de la saga, F9. Néanmoins, cette rédemption a permis à Fast and Furious de mettre en avant un nouveau duo, Hobbs et Shaw, qui a volé la vedette dans The Fate of the Furious.

Le potentiel d’un spin-off de la famille Shaw

Le huitième film de la saga a également vu l’introduction de Magdelene Shaw, interprétée par Helen Mirren, la mère de Owen et Deckard Shaw. Cette inclusion a ajouté une nouvelle dimension à la saga et a renforcé l’aspect familial, qui est au cœur de l’histoire. Malgré le potentiel d’un spin-off centré sur la famille Shaw, celui-ci n’a pas encore vu le jour.

Quel avenir pour le personnage de Jason Statham dans Fast and Furious ?

Après un bref caméo dans F9 et un petit rôle dans Fast X, le personnage de Jason Statham est attendu dans le prochain volet Fast & Furious 11. Cependant, l’avenir de Deckard Shaw reste incertain, surtout avec l’annonce d’une possible conclusion de la saga principale avec Fast & Furious 11.