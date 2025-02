Opera Air : le navigateur qui veut vous libérer du doomscrolling

Opera dévoile Air, un navigateur innovant conçu pour favoriser le bien-être numérique et la pleine conscience.

Tl;dr Opera Air est un nouveau navigateur conçu pour favoriser le bien-être numérique avec des rappels de pause, des exercices de respiration et des paysages sonores relaxants.

Son interface épurée et sa barre latérale flottante offrent des outils pour améliorer la concentration et limiter la surcharge cognitive.

Gratuit et disponible sur Mac et Windows, il intègre aussi un bloqueur de pubs, un VPN et l’IA Aria pour une navigation complète et apaisante.

Un navigateur pensé pour votre sérénité

Développé par l’entreprise norvégienne Opera, Air se distingue par son approche axée sur la santé mentale. Il intègre des rappels de pause, des exercices de respiration et des paysages sonores relaxants pour aider les utilisateurs à mieux gérer leur temps en ligne. « Le web est magnifique mais peut être accablant », explique Mohamed Salah, directeur produit chez Opera. En s’appuyant sur des études scientifiques, Opera souhaite offrir un espace de navigation plus apaisant et fonctionnel avec Air.

Une expérience immersive et apaisante

L’interface d’Opera Air adopte un design semi-transparent et une barre latérale flottante dédiée au bien-être. Son mode « Boosts » propose une sélection de sons ambiants et de battements binauraux, des fréquences sonores censées favoriser la concentration ou la relaxation. Ces paysages sonores peuvent être programmés de 15 minutes à une durée illimitée, et l’utilisateur peut les contrôler facilement via la barre latérale.

Des outils pour une navigation équilibrée

Air intègre un rappel de pause sous forme d’icône évolutive qui s’efface progressivement pour inciter l’utilisateur à faire une pause. Une fois le moment venu, il propose diverses activités comme des étirements, des méditations guidées et des exercices de respiration. Ces fonctionnalités, personnalisables en durée, permettent aux utilisateurs de mieux gérer leur temps d’écran et d’éviter la surcharge cognitive.

Une alternative complète et accessible

Opera Air s’ajoute aux autres navigateurs de la marque, Opera et Opera GX. Il conserve des fonctionnalités essentielles comme un bloqueur de publicités, un VPN gratuit et l’assistant IA Aria basé sur ChatGPT. Disponible gratuitement sur Mac et Windows, il représente une alternative idéale pour ceux qui souhaitent concilier navigation web et bien-être mental.