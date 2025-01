OpenAI s’associe à Axios pour transformer l’industrie des médias

Axios ouvre la voie à une nouvelle ère technologique pour le secteur de l’information avec l'aide d'OpenAI.

Tl;dr Axios étend sa présence locale avec le soutien financier d’OpenAI.

OpenAI utilisera le contenu Axios pour répondre aux questions des utilisateurs.

Axios développera ses propres systèmes et produits alimentés par l’IA d’OpenAI.

OpenAI finance l’expansion d’Axios

Axios, l’éditeur de newsletters, renforce sa présence locale, passant de 30 à 34 villes, grâce à un partenariat financier avec OpenAI. Ce partenariat triennal permettra à Axios d’étendre sa couverture à Pittsburgh, Kansas City, Boulder et Huntsville. Mais que reçoit OpenAI en retour ? Tout simplement, le droit d’utiliser le contenu d’Axios pour répondre aux questions de ses utilisateurs.

Un partenariat bénéfique pour les deux parties

Comme les près de 20 salles de rédaction avec lesquelles OpenAI a déjà établi des partenariats, Axios semble enthousiaste face à cette collaboration. Jim VandeHei, co-fondateur et PDG d’Axios, a déclaré : « Nous avons lancé Axios Local il y a près de quatre ans avec l’ambitieux objectif d’apporter des informations locales à des communautés à travers le pays. L’investissement d’OpenAI nous permet de poursuivre notre expansion et de continuer à apporter des informations locales essentielles à des audiences méritantes« .

L’IA au service de Axios

Axios pourra utiliser la technologie d’OpenAI pour créer ses propres systèmes et produits alimentés par l’intelligence artificielle. Toutefois, VandeHei a assuré que cette technologie ne serait pas utilisée pour la rédaction des articles. Cependant, il est à noter que l’Axios a mentionné que le New York Times poursuit actuellement OpenAI et Microsoft pour violation de droits d’auteur.

Le futur de l’IA dans le journalisme

Le partenariat entre Axios et OpenAI soulève des questions sur l’avenir du journalisme à l’ère de l’intelligence artificielle. Comment l’IA peut-elle être utilisée pour améliorer la diffusion de l’information ? Quelles sont les implications éthiques de l’utilisation de l’IA dans le journalisme ? Seul l’avenir nous le dira.