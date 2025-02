ONGLAISAT : le CubeSat qui défie les limites de l’imagerie spatiale

ArkEdge Space prouve qu’un petit satellite peut accomplir de grandes choses en capturant des images détaillées de notre planète depuis l’espace.

Tl;dr Le CubeSat ONGLAISAT, développé par ArkEdge Space et TASA, a capturé des images ultra-précises de la Terre depuis 410 km d’altitude.

Grâce à son système optique avancé, il a obtenu une résolution record de 2,5 à 3 mètres, montrant des détails impressionnants de Seattle et de la Patagonie.

Déployé depuis l’ISS en décembre 2024, sa mission se terminera en mars 2025, ouvrant la voie à de futures avancées en imagerie satellite miniature.

Un exploit technologique en orbite

La startup ArkEdge Space, basée à Tokyo, a réussi à capturer des images d’une qualité exceptionnelle depuis l’espace grâce à son satellite miniature ONGLAISAT. Ce CubeSat, développé en collaboration avec l’agence spatiale taïwanaise TASA, a pris des clichés depuis une altitude de 410 kilomètres. Malgré sa taille réduite, il embarque des technologies avancées, notamment un système optique Korsch hors axe, un capteur d’image CMOS TDI et un matériel de compression d’image.

Une résolution sans précédent pour un CubeSat

Les images, en noir et blanc, montrent des zones urbaines avec une précision impressionnante, allant de 2,5 à 3 mètres par pixel. ArkEdge Space a partagé des clichés détaillés de Seattle et de la Patagonie argentine, illustrant la capacité de son satellite à rivaliser avec l’imagerie aérienne classique. Selon Takayoshi Fukuyo, PDG de l’entreprise, ces résultats démontrent que même un petit satellite peut fournir des images d’une qualité inégalée dans cette catégorie.

Une mission réussie et des objectifs atteints

La mission ONGLAISAT visait à tester plusieurs technologies en conditions réelles, notamment son système optique et un système de contrôle d’attitude co-développé avec l’Université de Tokyo. Le satellite a également permis de valider le capteur TDI et les traitements d’images associés. Toutes ces expérimentations ont été un succès, confirmant la fiabilité des équipements embarqués et leur potentiel pour de futures missions.

Un lancement prometteur pour l’avenir

ONGLAISAT a été envoyé vers la Station spatiale internationale en novembre 2024 avant d’être déployé dans l’espace le 10 décembre 2024 depuis le module japonais Kibo. Sa mission doit s’achever en mars 2025, mais les technologies testées ouvriront la voie à de nouveaux développements pour ArkEdge Space. Grâce à cette avancée, la startup espère améliorer encore la qualité des images prises depuis l’orbite et renforcer l’usage des CubeSats pour l’observation terrestre.