Omnivore, le concurrent de The Bear sur Apple TV+

La série documentaire Omnivore diffusée sur la plateforme de streaming Apple TV+ explore l'impact de l'alimentation sur notre planète et ses habitants, en combinant science et cuisine.

René Redzepi et sa passion dévorante pour la cuisine

La réputation de René Redzepi, chef étoilé reconnu dans le milieu de la gastronomie, n’est plus à faire. C’est un homme dont l’obsession pour la nourriture et les ingrédients a marqué sa carrière. Son restaurant danois triplement étoilé, Noma, a popularisé le mouvement culinaire de la Nouvelle Cuisine Nordique. L’approche culinaire de Redzepi repose principalement sur la cueillette, la fermentation, et une grande part d’expérimentation. Aujourd’hui, il partage cette passion à travers la série documentaire Omnivore.

Omnivore, une exploration culinaire à travers le monde

Omnivore est une série documentaire d’Apple TV+ composée de huit épisodes qui plongent dans l’histoire de différents ingrédients couramment utilisés. La série Redzepi, co-créée avec le journaliste culinaire Matt Goulding, met en lumière l’impact politique et environnemental de chaque aliment sur le monde. Elle se concentre sur les individus et les communautés qui produisent ces articles et les présente avec une superbe cinématographie digne d’un documentaire sur la nature.

Les réalités financières d’un restaurant gastronomique

Dans la saison 3 de The Bear, le restaurant haut de gamme de Carmy et Sydney connaît des difficultés financières malgré sa popularité. Cela est principalement attribué à l’insistance de Carmy à créer un menu entièrement nouveau chaque jour. Omnivore montre comment cela peut devenir un problème pour des restaurants comme The Bear, car la série documentaire se concentre sur certains producteurs qui consacrent leur vie à la création d’un produit de haute qualité.

L’obsession de René Redzepi pour les ingrédients s’inscrit dans The Bear

Tous les chefs de haut niveau ont probablement une obsession pour les ingrédients, mais Noma de Redzepi a porté cela à de nouveaux sommets. Sa dépendance à la cueillette et à l’expérimentation a donné lieu à certains des plats les plus innovants et révolutionnaires du monde culinaire.