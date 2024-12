Okami 2 : un retour triomphal sous la direction de Hideki Kamiya

Hideki Kamiya s’associe à l'éditeur japonais Capcom pour offrir une suite à Okami avec Clovers Studio.

Okami 2 marque un retour émouvant pour Hideki Kamiya, qui considère cette suite comme un miracle après des années d’incertitude.

En s’appuyant sur l’héritage visuel et narratif d’Okami, Okami 2 promet d’enchanter les fans avec une aventure renouvelée et ambitieuse.

Une collaboration entre anciens et nouveaux talents

Le développement de Okami 2 est mené par Clovers Studio, un tout nouveau studio fondé en 2023 par Hideki Kamiya après son départ de PlatinumGames. Contrairement à Clover Studio, à l’origine du premier opus, Clovers Studio est une entité indépendante et autonome. En plus de pouvoir compter sur des vétérans de l’industrie, ainsi que de nouvelles têtes, le studio de Hideki Kamiya est aidé par les équipes M2 et Machine Head de Capcom. Clovers Studio reflète l’ambition de son fondateur de reprendre les rênes de la franchise Okami tout en s’émancipant des modèles traditionnels.

Un retour attendu et chargé d’émotion

Hideki Kamiya, directeur du premier Okami, a exprimé sa joie et sa gratitude à l’idée de développer cette suite avec Clovers Studio. Dans son annonce, il a confié qu’il ne s’attendait pas à pouvoir continuer l’histoire avec ses propres moyens. Ce qu’il décrit comme un « miracle » est aussi une opportunité de tenir la promesse faite aux fans de revisiter cet univers enchanteur. Avec l’aide de son équipe, Hideki Kamiya s’engage à insuffler dans ce nouvel opus la même poésie visuelle et émotionnelle qui a marqué l’original.

L’héritage d’un jeu culte

Sorti en 2006 sur PlayStation 2, Okami a immédiatement séduit par son esthétique inspirée des estampes japonaises et son gameplay innovant. Malheureusement, le jeu a connu un succès commercial limité à sa sortie, contribuant à la fermeture de Clover Studio en 2007. Pourtant, grâce à des remasters sur des plateformes modernes comme la Nintendo Switch et la PS4, il a progressivement gagné un statut culte. En 2023, Capcom a annoncé que les ventes combinées d’Okami et de sa suite sur DS, Okamiden, ont dépassé les 4 millions d’exemplaires.

Une promesse pour l’avenir de la saga

Avec Okami 2, Clovers Studio promet de reprendre les éléments magiques de l’original tout en introduisant des innovations modernes. Ce nouvel opus, né d’une collaboration unique entre un studio indépendant et Capcom, a le potentiel de combiner respect des racines et ambitions nouvelles. Hideki Kamiya a promis de remplir le jeu de « fleurs colorées », une image poétique qui incarne son souhait d’enchanter une nouvelle génération de joueurs. Alors que le projet avance, les fans du premier opus attendent avec impatience de voir comment cette vision prendra vie.