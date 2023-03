Nouvelle vague de licenciements chez Meta

Meta prépare une nouvelle grosse vague de licenciements. Il faut réduire la voilure sur les expérimentations et se concentrer sur l'IA pour rester dans la course.

Meta se prépare à une nouvelle restructuration qui s’accompagnera de licenciements supplémentaires. Et malheureusement, ceux-ci devraient être sensiblement de la même amplitude que la vague précédente de l’année dernière, qui avait acté le départ de près de 11 000 employés. Selon The Wall Street Journal, plusieurs vagues de licenciements devraient se succéder dans les prochains mois, et les nombres devraient être similaires à ceux opérés en novembre dernier. Les départs ne toucheront pas l’ingénierie, mais les équipes de la division Reality Labs, qui est en charge du hardware de Meta.

La firme de Menlo Park a déjà fait la démonstration de certains appareils très impressionnants comme des lunettes de réalité augmentée et un accessoire à porter au poignet pour des applications de réalité augmentée ultra-modernes, et des produits comme des smartwatches seraient aussi en préparation. Il semblerait cependant que toute cette frénésie autour de l’intelligence artificielle qui a atteint Microsoft et Google se serait aussi invitée chez Meta, et le géant des réseaux sociaux veut rester dans la course sur cet aspect. Les tentatives de métavers de Facebook n’ayant pas (encore) suscité l’engouement espéré dans l’industrie, les licenciements dans les divisions correspondants sont logiques. Il y a quelques jours, nous apprenions que Meta préparait des milliers de ruptures de contrat alors que Mark Zuckerberg pousse pour une “année d’efficacité”.

On ne sait pas si les notifications de licenciement sont déjà arrivées chez les premiers employés concernés, mais l’entreprise a déjà annoncé en interne la fermeture de sa division New Product Experimentation. En septembre 2022, Platformer rapportait que Meta réduisait la voilure concernant le NPE. Depuis sa mise sur pied en 2019, la division a lancé de nombreux produits très éphémères, comme une app de speed-dating en vidéo baptisée Sparked, une app d’appel dénommée CatchUp, un outil pour les collages E.gg, une plateforme sociale autour du rap intitulée BARS, et Hotline, qui voulait être Clubhouse. Pour n’en citer que quelques-unes.

Meta n’a pas officiellement confirmé cette vague de licenciements, mais des dirigeants l’ont plus ou moins évoquée, selon WSJ. “Cela va nous pousser à devoir prendre des décisions difficiles pour réduire certains projets dans certaines divisions, et déplacer des ressources d’une équipe à une autre”, déclarait Susan Li, directrice financière de Meta. Le géant américain proposerait les mêmes indemnités de départ que l’année dernière. En interne, Meta modifierait aussi encore la structure de son équipe, assimilant davantage d’employés dans des équipes unifiées et réduisant le système de bureaux séparés, pour multiplier les espaces partagés.