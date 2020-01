Nouvelle année nouveau produit, Netatmo se met aux serrures connectées

Thermostat connecté, station météo, systèmes de sécurité, on ne présente plus Netatmo. La société française profite de cette nouvelle année et du CES pour dévoiler son tout dernier produit en date, une serrure connectée. De quoi étoffer encore son catalogue.

Mais où s’arrêtera donc Netatmo ? Une chose est sûre, ce n’est pas pour tout de suite. Il y a encore beaucoup à faire dans le domaine de la maison connectée. Nous avons déjà droit à de nombreux systèmes de serrure connectée, par des marques très diverses. Aujourd’hui, Netatmo profite de l’effervescence du CES pour dévoiler sa première serrure connectée basée sur le NFC, un produit qui semble très intéressant.

Netatmo dévoile un nouveau produit, une serrure connectée

De la même manière que vous ouvririez/fermeriez une porte avec une serrure traditionnelle, Netatmo propose ici une solution similaire mais bien plus moderne. La clef intègre en effet, au contraire d’une clef banale, un module NFC, permettant de verrouiller/déverrouiller ladite porte. Grâce à cela, vous avez une porte sécurisée et connectée à votre réseau personnel, tout en pouvant agir directement et manuellement grâce à cette bonne vieille clef. Ce qui est toujours appréciable. De quoi vous permettre de gérer les entrées/sorties à votre domicile facilement, où que vous soyez.

avec un système de clefs NFC pour conserver le fonctionnement traditionnel

Il est aussi possible d’agir sur la porte via l’application Netatmo Security. Plus simplement encore, le système permet d’autoriser l’accès à votre domicile directement via WhatsApp ou certaines autres plates-formes sociales en fournissant une session invité. Cet accès est aussi très simple à révoquer. Pratique, rapide et sécurisé. Et pour une intégration dans le reste de votre maison, le système est compatible avec Apple HomeKit. Côté autonomie, Netatmo annonce 2 ans de batterie. Une notification vous alertera lorsque le moment sera venu de recharger. Et si davantage vous tombiez à plat, il est possible d’utiliser un câble micro-USB. Netatmo n’a pas dévoilé le tarif de sa serrure mais comme le précise The Verge, celui-ci pourrait tourner aux alentours de 300-400€. Des clefs NFC supplémentaires pourront être achetées séparément. Pour en savoir davantage et vous tenir informé, direction la page du produit.