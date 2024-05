“Nous n’abandonnerons pas” : Le créateur de la série “The Society” évoque une saison 2, 5 ans plus tard

Christopher Keyser, le créateur de The Society, reste optimiste pour une saison 2.

La deuxième saison de The Society reste une possibilité

Cinq ans après son annulation, The Society, la série dramatique pour adolescents de Netflix, pourrait avoir une deuxième chance. Le créateur de la série, Christopher Keyser, a exprimé son optimisme quant à la possibilité d’une deuxième saison lors d’une récente interview avec Variety.

Une annulation inhabituelle

La première saison, sortie en mai 2019, avait été bien accueillie par la critique et avait fidélisé un public enthousiaste. Malgré son renouvellement initial, la série a été annulée en août 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 et des complications financières et logistiques qui en ont résulté.

La poursuite des discussions

Keyser et ses partenaires créatifs discutent régulièrement de la possibilité de relancer la série. Dans le même temps, ils explorent également d’autres moyens de conclure l’histoire, comme la publication d’une bande dessinée reprenant les intrigues de la deuxième saison.

Un public toujours présent

Malgré l’annulation de la série, Keyser se dit reconnaissant de l’intérêt toujours vif du public cinq ans après. Il souligne l’importance des fans qui continuent à demander des réponses aux nombreuses questions restées en suspens.