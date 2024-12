Nothing Phone 3a : 3 grandes améliorations en perspective

D'importantes améliorations sont à prévoir pour le Nothing Phone 3a : trois mises à niveau majeures sont sur le point d'être dévoilées.

Tl;dr Le Nothing Phone 3 pourrait avoir des améliorations de caméra et de processeur.

Le code de Nothing OS 3.0 suggère l’arrivée de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits.

Les téléphones Nothing pourraient supporter les eSIM pour la première fois.

Les améliorations potentielles du Nothing Phone 3

Le Nothing Phone 2(a) s’est rapidement forgé une réputation pour la qualité de ses téléphones, à des coûts inférieurs à ceux de ses concurrents. Alors que l’année touche à sa fin, certains d’entre nous se demandent ce qui pourrait arriver ensuite. Heureusement pour nous, Android Authority a découvert des indices dans le code de Nothing OS 3.0, suggérant que des améliorations de caméra et de processeur pourraient être apportées au Nothing Phone 3.

Le code de Nothing OS 3.0

Nothing OS 3.0 est basé sur Android 15, et Android Authority a découvert des références à trois noms de code distincts dans son code : asteroids, asteroids_plus et galaga. Tous nommés d’après les jeux vidéo classiques, il semble que ces noms de code soient liés à de futurs matériels Nothing – probablement le Nothing Phone 3a, le Nothing Phone 3a Plus et le CMF Phone 2.

Les nouvelles fonctionnalités potentielles

Le code suggère également que le chipset Snapdragon 7s Gen 3 pourrait alimenter le Phone 3a et 3a Plus, tandis que le CMF Phone 2 pourrait être équipé d’une puce MediaTek. Cela n’est pas une grande surprise étant donné que CMF est dans le métier de la sortie de téléphones bon marché, et que les puces MediaTek sont généralement plus abordables.

De plus, le code suggère que le Phone 3a pourrait être équipé d’un téléobjectif, bien qu’il ne soit pas clair s’il remplacera l’ultra-large (comme le Motorola Razr Plus 2024) ou s’il s’agira d’un nouvel objectif. Par ailleurs, il semble que le Phone 3a Plus pourrait améliorer cet objectif pour inclure une caméra périscope, offrant des niveaux beaucoup plus élevés de zoom optique.

Enfin, Android Authority a trouvé des preuves que le support des eSIM pourrait arriver sur le Phone 3a et 3a Plus. Ce seraient les premiers téléphones Nothing à supporter les eSIM, bien qu’il n’y ait rien pour suggérer que le CMF Phone 2 suivra leur exemple. Les cartes SIM physiques seront donc encore présentes pendant un certain temps.

L’arrivée du Nothing Phone 3a

Heureusement, nous ne devrions pas avoir à attendre trop longtemps, car le Nothing Phone 3a devrait arriver à un moment donné au premier trimestre de 2025. Nous ne sommes pas sûrs exactement quand, mais cela signifie que nous ne devrons pas attendre plus de trois mois.