Nos conseils pour bien choisir une imprimante

À jet d’encre, laser, monofonction, multifonction, connectées au wifi, dotées d’un port Ethernet… Les imprimantes représentent un marché colossal, aussi bien dans le cadre professionnel que personnel.

Les marques et les modèles sont nombreux, c’est pourquoi trouver l’imprimante qui vous correspond relève parfois du défi. Voici nos conseils pour vous aider à faire votre choix.

Définir les besoins : monofonction ou multifonction

La première étape consiste à définir l’usage qui sera fait de votre imprimante. Cela vous permettra, dans un premier temps, de diviser l’offre en deux catégories distinctes.

L’imprimante monofonction est un type d’imprimantes destiné à un usage exclusif : l’impression. Ce type d’appareil ne contient donc pas de dispositif de scanner, de photocopieuse et de fax. Il est conseillé pour les personnes cherchant simplement à réaliser leurs impressions ou pour celles possédant déjà une imprimante multifonction et qui souhaiteraient faire l’acquisition d’un appareil d’appoint.

L’imprimante multifonction, quant à elle, permet d’associer plusieurs tâches : l’impression, la numérisation, la photocopie et le fax. Elle est donc polyvalente et plus adaptée à un usage professionnel nécessitant plusieurs fonctionnalités. De ce fait, les imprimantes multifonction sont plus onéreuses que les imprimantes monofonction.

Sélectionner la technologie adaptée : laser ou à jet d’encre

Après avoir défini le type d’imprimante adapté, il faut sélectionner la technologie associée. Le choix s’oriente donc vers des appareils laser ou à jet d’encre. Ces deux procédés sont les plus courants sur le marché.

L’imprimante à jet d’encre est la solution privilégiée pour une utilisation domestique. Elle permet une qualité d’impression et une restitution fidèle des couleurs. Peu volumineux, cet appareil n’est utilisé qu’occasionnellement. L’imprimante à jet d’encre est le dispositif le plus abordable sur le marché.

L’imprimante laser est à favoriser pour un usage intensif. Elle garantit une impression rapide et en grande quantité. Ainsi, malgré son prix, c’est l’imprimante la plus rentable. Parfaite pour la bureautique, la technologie laser n’est cependant pas la meilleure option pour des impressions où la couleur est indispensable.

Une fois que vous avez déterminé la technologie la plus adaptée (à jet d’encre ou laser), il vous est possible d’effectuer une recherche précise et ciblée en tenant compte de vos besoins (monofonction ou multifonction). Dans la majorité des cas, les imprimantes jet d’encre multifonction seront préférées aux autres modèles en raison de leur polyvalence.

Décrypter les caractéristiques

L’étape finale du choix de votre imprimante consiste à comparer les différents modèles et les caractéristiques qu’ils présentent. Mais encore faut-il pouvoir déchiffrer et comprendre l’ensemble des informations fournies…

La résolution

La résolution est un paramètre indiquant la qualité d’impression (netteté et restitution des couleurs). Elle est calculée en ppp (points par pouce) ou dpi (dot per inch, en anglais). Cette mesure est également utilisée pour définir la qualité du scanner, quand il y en a un.

La connectique

La connectique est souvent composée de quatre options qui peuvent coexister : port Ethernet, wifi, Bluetooth et port USB. Le wifi et le Bluetooth assurent tous deux une utilisation entièrement sans fil. Le port Ethernet permet de connecter votre imprimante à Internet grâce à votre modem ou votre routeur. Enfin, le port USB sert à relier votre imprimante à l’ordinateur depuis lequel vous effectuez les tâches.