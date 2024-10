NordVPN dévoile une application native Arm pour les PC Snapdragon

NordVPN lance une application native Arm pour les PC équipés de Snapdragon.

Tl;dr Le passage à des processeurs Arm pose des problèmes pour certains logiciels.

NordVPN a lancé une application native pour Arm, améliorant la sécurité et la performance.

La plupart des services VPN ne supportent pas encore les appareils Windows basés sur Arm.

Le défi des processeurs Arm

Le passage de Intel à Arm a été largement bien accueilli par la plupart des logiciels. Cependant, ceux nécessitant un accès aux processus de bas niveau ont connu plus de difficultés. C’est pourquoi, actuellement, un nombre assez restreint des meilleurs services VPN proposent des applications natives pour Arm.

NordVPN, une solution performante et sécurisée

Malgré ces obstacles, NordVPN fait partie des services VPN qui ont réussi à relever le défi. La nouvelle application Windows VPN de NordVPN fonctionne sur une architecture Arm x64, ce qui la rend entièrement native et indépendante de l’émulation. Cette performance est due à l’augmentation de la sécurité des applications natives, ainsi qu’à la préparation aux gains de performance supplémentaires que pourrait offrir Arm dans les années à venir.

Comme l’explique Marijus Briedis, CTO de NordVPN : « Une application utilisée dans sa mise en œuvre native suit la logique et l’ensemble d’instructions de l’architecture du processeur particulier. L’application parle la ‘langue’ du processeur, et ils peuvent fonctionner en harmonie. » Il ajoute : « Notre décision de développer une application NordVPN native pour Arm repose sur plusieurs avantages par rapport à l’émulation Arm. Cela comprend une réponse plus rapide aux commandes, une exécution sans faille de toutes les commandes et une sécurité d’application renforcée. »

Peu de services VPN compatibles avec Arm

Il faut savoir que la majorité des VPN ne supportent pas encore les appareils Windows basés sur Arm. Cependant, il existe une sélection décente parmi laquelle choisir. Parmi les premiers VPN à supporter les puces Snapdragon figurent Surfshark et Windscribe, suivis de près par Private Internet Access et ExpressVPN.

D’autres grands noms tels que Proton VPN, CyberGhost et IPVanish n’ont pas encore lancé leurs applications Windows Arm. Cependant, un petit nombre d’utilisateurs, bien que vocaux sur les forums et Reddit, en font activement la demande.

En somme, si les fervents défenseurs de la confidentialité attendront probablement que presque toutes les applications essentielles supportent le nouveau matériel, l’adoption précoce par des fournisseurs de confidentialité tels que NordVPN et ExpressVPN est cruciale pour maintenir la confidentialité de tous les utilisateurs.