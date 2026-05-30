Norton VPN renforce sa présence internationale et son arsenal de sécurité

Le déploiement dans des régions peu couvertes s’accompagne d’outils d’obfuscation et de nouvelles options de sécurité.

Tl;dr Norton VPN étend sa couverture à 92 pays avec 18 nouveaux territoires, pour renforcer l’accès à une connexion privée dans des régions peu desservies.

Une nouvelle fonction permet désormais de changer manuellement d’adresse IP en un clic, afin d’améliorer l’anonymat et limiter le traçage.

Norton prépare aussi des innovations majeures, dont le chiffrement post-quantique et le split tunneling sur Mac, pour mieux protéger les utilisateurs face aux menaces futures.

Extension mondiale et sécurité accrue pour Norton VPN

Dans un secteur en perpétuelle évolution, Norton VPN vient de marquer un tournant décisif en étendant sa couverture à pas moins de 92 pays, grâce à l’ajout récent de 18 nouveaux territoires. Ce renforcement stratégique, bien qu’il laisse encore l’offre de Norton VPN derrière certains concurrents comme NordVPN ou Proton VPN sur le plan du nombre total de localisations, rapproche néanmoins la marque des leaders tels que Surfshark et ExpressVPN.

Cette expansion vise notamment des zones jusqu’ici peu couvertes, d’Andorre au Sénégal, en passant par le Népal, ou encore la Bermude. Un choix qui n’a rien d’anodin : offrir des serveurs locaux dans ces régions signifie un accès renforcé à la confidentialité en ligne pour des utilisateurs souvent confrontés à la censure ou aux restrictions numériques. Le protocole maison, Mimic, entend justement sécuriser ces connexions grâce à ses capacités d’obfuscation, essentielles dans des pays tels que le Myanmar ou l’Égypte, où l’accès libre à Internet demeure fragile.

Nouveautés techniques : plus de contrôle pour l’utilisateur

Parallèlement à ce déploiement international, les ingénieurs de chez Norton VPN dévoilent une innovation très attendue : la fonction « Manual IP Shuffle », désormais disponible sur ordinateur. Jusqu’ici limitée à une rotation automatique toutes les 30 secondes et restreinte à six pays, la nouvelle option manuelle offre à chacun la liberté de changer d’adresse IP à la demande. Une simple pression sur l’icône dédiée suffit pour renforcer l’anonymat et limiter les risques de pistage. Selon les responsables produit du groupe : « Les clients attendent aujourd’hui plus qu’une connexion sécurisée ; ils veulent pouvoir adapter leur expérience selon leurs besoins quotidiens. »

Pour clarifier les avantages liés à ces fonctionnalités, voici ce qu’elles apportent concrètement :

Diversité géographique : Meilleur accès localisé dans des pays jusque-là peu desservis.

Sécurité accrue : Rotation d’IP manuelle pour échapper au traçage .

. Simplicité : Interface utilisateur intuitive pour basculer entre options automatiques et manuelles.

Nouvelles avancées technologiques attendues d’ici l’été

Toujours soucieux de ne pas se reposer sur ses acquis, Norton VPN prévoit plusieurs mises à jour majeures au fil des prochains mois. Parmi elles : l’arrivée du split tunneling sur Mac, une fonctionnalité jusqu’ici réservée aux utilisateurs Windows et Android, ainsi que de nouveaux kits de développement logiciel (SDKs) destinés à stabiliser les performances mobiles. Mais surtout, le service s’apprête à déployer le chiffrement post-quantique (PQE) sur son protocole WireGuard. En combinant PQE et AES-256 via Mimic, Norton ambitionne ainsi de figurer parmi les rares VPN prêts face aux menaces émergentes liées aux ordinateurs quantiques et aux attaques dites « harvest now, decrypt later ».

À partir d’offres débutant à seulement 2,49 dollars par mois, avec actuellement une carte cadeau Amazon offerte, Norton accentue donc sa présence mondiale tout en misant sur la flexibilité et l’innovation technique pour fidéliser une clientèle toujours plus attentive à sa sécurité numérique.