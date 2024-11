No Man’s Sky atteint enfin une évaluation très positive sur Steam

Après huit longues années, No Man's Sky de Hello Games est désormais adoré par de nombreux joueurs dans le monde entier.

Tl;dr No Man’s Sky atteint une note très positive sur Steam.

No Man’s Sky a surmonté un lancement difficile avec de nombreux problèmes.

Plus de 10 millions d’exemplaires ont été vendus, malgré les critiques.

Une montée en puissance pour No Man’s Sky

Après un lancement difficile, No Man’s Sky a finalement réussi à atteindre une note très positive sur la plateforme de jeu en ligne Steam, selon une annonce de Sean Murray, fondateur du studio britannique Hello Games.

Un lancement sous le signe de la controverse

Lors de sa sortie, No Man’s Sky a été critiqué pour de nombreux problèmes, notamment l’absence de propulseur hyperdrive sur les nouveaux vaisseaux, des bugs liés aux ressources et des problèmes multijoueurs. En parallèle, il a été salué pour sa beauté, son aspect technique impressionnant et son caractère innovant.

« C’est incroyable, ça s’est enfin produit. Tous les avis : très positifs. Merci, merci, merci. Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie pour nous« , a déclaré Sean Murray, visiblement ému.

Un succès malgré les critiques

Malgré ces critiques, le jeu a connu un grand succès avec plus de 10 millions d’exemplaires vendus. Cependant, certains joueurs ont argué que le jeu a créé un mauvais précédent. Il était encore inhabituel en 2016 de débourser 60 dollars pour un jeu semi-fonctionnel. Depuis, certains studios semblent avoir tiré la mauvaise leçon, en se permettant de publier des jeux inachevés (Cyberpunk 2077, Overwatch 2, Halo Infinite), et de les corriger plus tard.

Mais nul ne peut nier l’effort considérable fourni par Hello Games pour atteindre ce niveau. L’entreprise a délivré pas moins de 35 mises à jour gratuites au cours des trois dernières années pour améliorer le jeu. Il semble que cet engagement ait finalement porté ses fruits, le jeu ayant atteint une note très positive sur Steam, une prouesse rare pour un jeu ayant connu un tel parcours.

Un parcours exemplaire

Après deux ans, le jeu est passé du statut « Écrasante majorité négative » à « Mitigé » avant d’atteindre « Plutôt positif » en 2021. « Chaque point de pourcentage devient exponentiellement plus difficile à obtenir en montant dans les évaluations« , avait déclaré Sean Murray. Aujourd’hui, No Man’s Sky a défié les attentes et prouvé qu’avec du travail et de la persévérance, même les jeux les plus controversés peuvent se racheter une réputation.