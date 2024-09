La nouvelle mise à jour Aquarius de No Man’s Sky permet enfin de pêcher !

La dernière mise à jour majeure de NMS est principalement axée sur la pêche. Cela apporte une toute nouvelle dimension au jeu. Et toi, es-tu prêt à relever le défi de cette nouvelle fonctionnalité ?

Tl;dr L’update « Worlds Part I » de No Man’s Sky a inspiré l’ajout d’une mécanique de pêche.

Le nouvel update « Aquarius » introduit des fonctionnalités de pêche, avec la possibilité de pêcher seul ou en groupe.

La pêche permet de débloquer des options de personnalisation et des défis dans les journaux de pêche.

De nouvelles recettes de cuisson sont introduites pour utiliser les prises de pêche.

La pêche débarque dans No Man’s Sky

Après l’update « Worlds Part I » de No Man’s Sky en juillet, rendant l’eau plus réactive au vent, à la profondeur et aux conditions météorologiques, un artiste a créé une œuvre de son personnage pêchant sur l’aile de son bateau. Ceci a inspiré Hello Games à intégrer une mécanique de pêche dans No Man’s Sky. Ce désir était partagé par de nombreux joueurs, comme en témoignent les communautés en ligne du jeu.

Aquarius : une nouvelle mise à jour centrée sur la pêche

Aquarius est bourrée de nouvelles fonctionnalités, toutes centrées sur la pêche. Vous pouvez pêcher seul ou avec des amis, en attendant patiemment qu’un poisson morde à l’hameçon, ou installer des pièges automatiques. La pêche en eaux profondes est également possible depuis une plateforme « Exo-Skiff », personnalisable avec des couleurs et un inventaire pour stocker vos prises. De temps à autre, vous pourriez remonter des objets non aquatiques, comme des messages dans des bouteilles ou des améliorations technologiques.

Défis et récompenses

Avec « Aquarius », une nouvelle expédition, « Expedition 15 », est proposée. En accomplissant diverses quêtes pendant les six semaines de l’expédition, vous débloquerez des options de personnalisation, comme une combinaison de plongée en haute mer, une canne à pêche spéciale et un jetpack à thème nautique. Vous pouvez pêcher pour vous détendre, mais aussi vous défier en remplissant les journaux de pêche et en participant aux quêtes d’expédition pour trouver la plus grosse prise du jour.

La cuisine arrive dans No Man’s Sky

Enfin, vous pouvez cuisiner vos prises grâce à de nouvelles recettes que vous pouvez découvrir à travers l’univers de No Man’s Sky. Hello Games semble avoir l’intention d’élargir la mécanique de pêche du jeu, avec potentiellement plus d’équipements, de compétitions et d’espèces à attraper à l’avenir. Alors, si vous aimez les mini-jeux de pêche, préparez-vous pour des heures de pêche virtuelle.