La dernière mise à jour de « No Man’s Sky » est un trésor de nouvelles fonctionnalités cachées !

"Worlds Part I" intègre des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités, notamment le climat, les missions, les gadgets et les lance-flammes.

TL;DR Avec World Part I, No Man’s Sky ajoute nombreuses nouveautés à explorer.

Plus de 40 nouvelles fonctionnalités, améliorations ou corrections sont présentes.

On y compte des améliorations graphiques, de nouvelles missions, des gadgets et de nouvelles formes de vie.

Une mise à jour renversante pour No Man’s Sky

Après huit ans de voyages interstellaires riches en découvertes, No Man’s Sky continue de surprendre les explorateurs avec Worlds Part I, son imposante nouvelle mise à jour. Chargée d’une myriade de gadgets inédits, de missions axées sur une histoire riche et de nouvelles contrées à découvrir, cette extension vient compléter un jeu déjà débordant de possibilités.

40 nouveautés, améliorations et correctifs

Disponible sur toutes les consoles, ainsi que sur PC et Mac, Worlds Part I introduit plus de 40 nouvelles fonctionnalités, améliorations ou corrections. Bien que le jeu possède déjà plus de 18 quintillions de planètes, de nouveaux types y ont été ajoutés permettant une exploration toujours plus captivante. L’une de ces nouvelles caractéristiques sont des mondes marqués par des « distorsions gravitationnelles ». Ils présentent des terres flottantes, exploitables, modifiables et même utilisables comme plateformes pour la construction de nouvelles bases.

Des améliorations graphiques à couper le souffle

Parallèlement à ces ajouts majeurs, la mise à jour est également accompagnée d’importants ajustements graphiques. De nouvelles teintes de ciel et d’eau viennent sublimer les paysages à couper le souffle de cet univers. Des améliorations du moteur graphique permettent également d’obtenir des environnements plus rapidement chargés et plus clairs, pour davantage de fluidité dans l’exploration.

Un arsenal renouvelé

Au-delà de simples retouches cosmétiques, Worlds Part I vient équiper les joueurs de « nouveaux jouets ». Parmi ces ajouts, le Liquidator, une véritable merveille de technologie qui n’est pas sans rappeler les marcheurs impériaux de Star Wars, sauf que vous pouvez y monter des armes d’une puissance incroyable. L’explorateur peut également se parer d’équipements biologiques inédits, tels que le « Chitin Flight Pack » et une armure d’insecte.

Pour terminer en beauté, l’exploration gagne en immersion avec des missions axées sur une histoire prenante, telle que la « Vile Brood Nexus Mission » chargée d’éradiquer une espèce envahissante. En somme, voilà une mise à jour conséquente qui renforce l’aventure déjà monumentale que propose le jeu No Man’s Sky.