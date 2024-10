Début des tests tant attendus d’Overwatch 2 en 6v6 en décembre

Si ces équipes de six joueurs sont suffisamment populaires, Blizzard y verra le signal nécessaire pour développer davantage ce concept.

Le retour des équipes de six joueurs sur Overwatch 2

Les amateurs de Overwatch 2 peuvent se réjouir : Blizzard a annoncé le retour du format d’équipes de six joueurs. Cette décision intervient deux ans après le passage du format original à des équipes de cinq joueurs, avec la suppression d’un tank de chaque côté. Suite aux nombreuses sollicitations de la communauté, Blizzard est prêt à essayer de nouvelles variantes sur l’ancien format avec des approches différentes des compositions d’équipe.

Les tests 6v6 de la prochaine saison

Deux tests 6v6 auront lieu lors de la prochaine saison d’Overwatch 2. Le premier de ces tests commencera une semaine après le début de la saison 14. Compte tenu de la fin de la saison actuelle prévue le 10 décembre, le premier test 6v6 devrait débuter aux alentours du 17 décembre.

Une nouvelle approche des compositions d’équipe

Blizzard cherche à éviter certains problèmes persistants du format 2-2-2 du Overwatch original, qui comprenait deux tanks, deux soutiens et deux héros de dégâts. Le premier test offrira quelque chose entre ce format rigide de file d’attente par rôle et la possibilité pour les joueurs de choisir n’importe quelle combinaison de héros sans dupliquer le même personnage.

Chaque équipe de six aura entre un et trois héros de chaque rôle. Les équipes pourront donc choisir de jouer avec trois tanks, deux soutiens et un DPS, une configuration similaire à la célèbre méta GOATS. Mais comme il s’agit d’une variante du format de file d’attente ouverte, les équipes pourront également changer leur composition en cours de match.

Des changements d’équilibre significatifs

Blizzard prévoit d’importants changements d’équilibre pour ces deux tests. Par exemple, les tanks auront une puissance et une survie réduites. De nombreuses capacités passives, comme l’auto-guérison au fil du temps pour tous les héros, pourraient être réduites ou abandonnées.

Avant les grands tests 6v6, Blizzard tentera quelques expériences basées sur la composition lors de la saison 13. Le premier permettra aux joueurs de choisir n’importe quelle variation de la configuration 2-2-1, mais les tanks auront une santé réduite, comme dans les modes de file d’attente ouverte. Les joueurs ne seront pas bloqués dans un rôle donné – par exemple, ils pourront passer du soutien aux dégâts tant que leur équipe n’a pas déjà deux héros DPS.

Enfin, le retour permanent du 6v6 semble encore lointain. Overwatch 2 a été entièrement conçu pour le 5v5 en termes de capacités des héros, de réorganisations et de changements d’équilibre. Les cartes ont également été conçues en gardant à l’esprit le 5v5, avec l’ajout de plus de couvertures sur de nombreuses cartes de l’Overwatch original. Il faudra donc du temps pour ajuster les choses pour rendre le 6v6 possible, mais son retour n’est plus un rêve inaccessible pour les joueurs.