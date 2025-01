Nintendo Switch 2 : puissance GPU et nouveau bouton dévoilés

Les nouvelles fuites concernant la Nintendo Switch 2 révèlent la puissance de son processeur graphique et l'ajout d'un nouveau bouton, enrichissant encore plus l'expérience de jeu.

Tl;dr Nintendo prépare une annonce sur la Switch 2.

De nouvelles rumeurs suggèrent une GPU plus puissante.

Un mystérieux bouton C pourrait servir pour un chat vocal.

La Nintendo Switch 2 : un pas vers le futur du jeu vidéo

Selon des rumeurs, une annonce de Nintendo concernant la Switch 2 serait prévue le 16 janvier 2025. Si cette annonce pourrait n’être qu’un avant-goût d’un lancement plus important prévu plus tard cette année, elle est précédée de nombreuses fuites sur ce à quoi s’attendre de la très attendue suite de la Switch.

Une console plus puissante en perspective

De nouvelles fuites indiquent une GPU plus puissante pour la prochaine console de Nintendo. Sur les forums Famiboards, un site connu pour ses nombreuses fuites de jeux vidéo, le leaker et dataminer ZachyCatGames a posté que la vitesse d’horloge du GPU de la Switch 2 pourrait atteindre ou dépasser 560 MHz en mode portable. Pour mettre ce chiffre en perspective, la GPU du Valve Steam Deck tourne autour de 1.6 GHz avec environ 1.6 TFLOPs de performance. Si la rumeur est vraie, la Switch 2 atteindrait 1.72 TFLOPs en mode portable. De plus, la vitesse devrait presque doubler en mode docked, atteignant 1,007.3 MHz ou environ 3.09 TFLOPs. Bien que ces performances ne soient pas à la hauteur de celles des PS4 ou PS4 Pro, elles sont néanmoins nettement supérieures à celles de la Nintendo Switch originale.

Le mystérieux bouton C

Une autre rumeur nous vient d’un serveur Discord dédié à la Switch 2. Les utilisateurs y ont découvert comment Nintendo envisage d’utiliser le nouveau bouton C qui a été aperçu sur les images fuitées de la Switch 2. Selon eux, le dernier firmware de Nintendo mentionne une fonctionnalité appelée « Campus ». Elle serait en lien avec un support de chat vocal et de groupe pour les abonnés à Nintendo Switch Online. Cette fonctionnalité « Campus » permettrait également le partage d’écran et la création de groupes de discussion pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes. Il est donc probable que le C fasse référence à « chat » plutôt qu’à « Campus ». Cette découverte vient contredire les rumeurs précédentes qui suggéraient que le bouton C était destiné aux captures d’écran.

Une annonce attendue

Il reste néanmoins beaucoup d’incertitudes autour de ces rumeurs. Par exemple, l’idée d’une fonction de chat est surprenante, Nintendo ayant toujours privilégié une approche très axée sur les enfants pour les fonctions sociales de la Switch, ce qui a souvent conduit à l’absence de chat vocal sur l’appareil. De plus, la source de ces informations n’est pas clairement identifiée, ce qui ajoute une couche de scepticisme. Quoi qu’il en soit, nous en saurons plus le 16 janvier 2025, si les rumeurs d’une révélation de la Switch s’avèrent vraies.