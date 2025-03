Nintendo Switch 2 : la date de sortie et les jeux au lancement en fuite ?

Des informations inédites révèlent la période de sortie de la Nintendo Switch 2 et les jeux disponibles au lancement.

Tl;dr La Nintendo Switch 2 pourrait sortir en juin 2025.

La console serait officiellement dévoilée en avril 2025.

Des jeux tiers populaires pourraient être disponibles dès le lancement.

Une sortie imminente pour la Nintendo Switch 2

Si vous êtes un fan de jeux vidéo, préparez-vous pour une grande nouvelle. Selon un leaker sur YouTube, il se pourrait que la Nintendo Switch 2 soit disponible dès juin 2025. Cette information vient corroborer des rumeurs précédentes concernant la date de lancement de la console.

EXtas1s, le leaker en question, a une certaine réputation pour dévoiler des informations sur le monde du jeu vidéo. Selon lui, Nintendo prévoit de lancer officiellement la console à la fin du mois de juin. “Selon ce que l’on m’a dit, la Nintendo Switch 2 est actuellement prévue pour une sortie à la fin du mois de juin [2025]”, a-t-il déclaré.

Une révélation officielle en avril

Il semblerait que cette date soit également soutenue par un ancien employé de Nintendo, connu sous le nom de Sean. Sean, qui a travaillé en tant que responsable des ventes pour Nintendo, pense que la console sortira vers la mi-juin, avant la fin de l’année scolaire.

Et le mois d’avril s’annonce tout aussi excitant pour les fans de Nintendo, puisque la société a prévu de révéler officiellement la Switch 2 lors d’un Nintendo Direct spécial le mercredi 2 avril 2025.

Des jeux tiers attendus pour le lancement

Dans sa vidéo, eXtas1s fait des prédictions audacieuses sur les titres tiers qui devraient rejoindre Mario Kart 9 dans le catalogue de lancement de la Switch 2. Il s’attend notamment à ce que Dragon Ball: Sparking! Zero soit l’un des tout premiers jeux Bandai Namco à sortir sur la Nintendo Switch 2.

De plus, plusieurs grands noms pourraient faire leur apparition sur la Nintendo Switch 2 après son lancement. Parmi eux, on compte notamment Call of Duty: Black Ops 6, Fallout 4, Starfield, Microsoft Flight Simulator 2024 et Halo: The Master Chief Collection.

Cependant, avec la puissance limitée de la Nintendo Switch 2, qui pourrait être similaire à celle d’une PlayStation 4 Pro, il sera intéressant de voir comment ces jeux, que nous avons l’habitude de voir sur des consoles de la génération Xbox Series X et PlayStation 5, se comporteront.