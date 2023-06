Nintendo suspend officiellement toutes les ventes sur son eShop en Russie. Big N rejoint Microsoft, Sony et de nombreux studios.

L’année dernière, Nintendo mettait son eShop en “mode maintenance” en Russie. Cette initiative empêchait l’accès au eShop à tous les clients résidant dans le pays. Aujourd’hui, l’entreprise japonaise officialise la chose, si l’on peut dire : toutes les ventes sur la plateforme sont désormais suspendues en Russie.

Nintendo of Europe a annoncé que, à compter du 31 mai 2023, l’entreprise va cesser toutes les ventes eShop en Russie. Cela signifie que vous ne pourrez plus réaliser le moindre achat sur le store ou utiliser le moindre code numérique. Nintendo explique par ailleurs que toutes les informations de carte de paiement et autres détails PayPal seront effacés pour des raisons de sécurité. Il sera aussi impossible de créer de nouveaux comptes Nintendo tant que le pays indiqué dans les paramètres est la Russie.

La bonne nouvelle, c’est que les utilisateurs ayant un compte eShop russe pourront toujours télécharger les jeux et DLC qu’ils ont achetés. Nul ne sait cependant pendant combien de temps Nintendo a l’intention de laisser l’accès au eShop pour ces utilisateurs.

“À compter du 31 mai 2023 et pour quelque temps, les clients russes ayant un compte Nintendo pourront retélécharger le contenu numérique qu’ils ont déjà achetés. Il ne sera pas possible de procéder à de nouveaux achats ou d’utiliser des codes de téléchargement dans le Nintendo eShop en Russie.”

Contacté sur le sujet par nos confrères de Engadget, Nintendo n’a pas encore commenté la situation.

Big N rejoint Microsoft, Sony et de nombreux studios

Microsoft et Sony ont déjà cessé toutes leurs ventes en Russie il y a plus d’un an en conséquence de l’invasion de l’Ukraine par le pays. De nombreux studios de jeux vidéo, comme Epic, Activision Blizzard et EA ont pris des décisions similaires et cessé les ventes en Russie à peu près à la même période. Le fait que Nintendo rejoigne aujourd’hui le mouvement signifie qu’aucun constructeur majeur de consoles ne permet actuellement d’acheter des jeux dans le pays.