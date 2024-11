Nintendo poursuit Palworld pour 65 700 dollars de dommages

Il est peu probable que Nintendo soit indulgent envers le studio.

Tl;dr Nintendo et la Pokémon Company poursuivent le développeur de Palworld pour environ 65 700 $.

Le litige porte sur l’infraction présumée de trois brevets relatifs à des éléments de jeu spécifiques.

Les brevets ont été déposés après la sortie de Palworld en accès anticipé.

Un contentieux autour des brevets

Nintendo et la Pokémon Company ont engagé une procédure judiciaire contre le développeur de Palworld, Pocketpair, pour une somme estimée à 65 700 dollars. Cette somme, dérisoire à première vue au regard de l’héritage vidéoludique de ces deux géants, est cependant au cœur d’un litige qui pourrait avoir des conséquences inattendues sur l’industrie du jeu vidéo.

Des brevets déposés après coup

L’argument principal de cette poursuite ne repose pas sur une violation de droits d’auteur, mais sur une infraction présumée de trois brevets. Ces derniers, selon les informations rapportées par Bloomberg, concernent des mécaniques de jeu couramment utilisées dans les jeux Pokémon. Parmi eux, on retrouve notamment le système de combat emblématique de la franchise, ainsi que la possibilité offerte aux joueurs de chevaucher des monstres.

Il est important de noter que ces brevets ont tous été déposés et accordés à Nintendo et la Pokémon Company après la sortie de Palworld en accès anticipé le 19 janvier 2024. Par exemple, le brevet le plus ancien a été accordé presque quatre mois après la première apparition de Palworld sur Steam et Xbox Game Pass.

Une stratégie légale questionnée

La situation est particulièrement délicate car Nintendo et la Pokémon Company réclament des dommages et intérêts pour les préjudices subis entre la date d’enregistrement des brevets et celle du dépôt de la plainte. Il s’agit donc d’une période relativement courte, ce qui soulève des interrogations sur la stratégie légale adoptée par les deux sociétés.

Le PDG de Pocketpair, Takuro Mizobe, avait assuré avant la sortie de Palworld que le jeu avait passé avec succès des revues juridiques, suggérant que le studio avait examiné les brevets de Nintendo pour prévenir d’éventuels conflits. Toutefois, l’issue de ce litige sera déterminée par le tribunal de district de Tokyo, qui entendra les plaidoiries de chaque partie la semaine prochaine.

Cette affaire met en lumière l’importance de la propriété intellectuelle dans l’industrie du jeu vidéo, et pourrait avoir des conséquences majeures sur la manière dont les développeurs abordent les mécaniques de jeu à l’avenir.