Nintendo bouleverse l’une de ses meilleures traditions pour les Jeux Olympiques 2024

La franchise Mario & Sonic aux Jeux Olympiques est une série de jeux vidéo crossover centrée sur des compétitions sportives réunissant les personnages emblématiques de Nintendo et Sega.

Les franchises de Nintendo ont connu des hauts et des bas ces dernières années. Cependant, il en est une qui a toujours su rester dans l’actualité : Mario. Que ce soit à travers des jeux de kart, des RPG ou des spin-offs sportifs, les aventures du célèbre plombier ne se sont jamais arrêtées. Cependant, une de ses collaborations les plus surprenantes pourrait bien toucher à sa fin.

For the first time since 2004, Mario & Sonic aren't competing at the Olympics

(I asked Sega, which published the games, why there's no 2024 edition. Didn't hear back) pic.twitter.com/CJ8YA6NsrB

— Stephen Totilo (@stephentotilo) July 26, 2024