Nine Inch Nails apporte une identité sonore sombre et originale à Tron: Ares

La bande originale de Tron: Ares, signée Nine Inch Nails, se démarque radicalement de celle réalisée par Daft Punk pour Tron: Legacy. Ce changement de ton musical apporte une nouvelle identité au film et suscite déjà la curiosité des fans.

Tl;dr La saga Tron doit beaucoup à ses bandes originales, de Daft Punk à Nine Inch Nails, qui ont marqué chaque film d’une identité sonore unique.

NTron: Ares confie la musique à Nine Inch Nails, créant un score industriel et gothique qui se démarque de l’héritage Daft Punk.

La musique continue de soutenir l’émotion des personnages tout en réinventant constamment l’univers sonore de la franchise.

Un héritage musical en constante évolution

Depuis la sortie de Tron: Legacy, la franchise Tron de Disney est régulièrement associée à sa bande originale visionnaire, signée par le duo français Daft Punk. Pourtant, derrière cette réputation de « film porté par son score », se cache une œuvre qui a su toucher un public fidèle et passionné. La force de Daft Punk, déjà au sommet de leur art depuis quinze ans à l’époque, fut d’offrir une partition électronique aussi inventive qu’émotive, rendant le film indissociable de ses ambiances sonores.

L’arrivée remarquée de Nine Inch Nails

Désormais, la page se tourne avec Tron: Ares. Après la dissolution du duo en 2021, il fallait trouver un successeur à la hauteur. Le choix s’est porté sur Nine Inch Nails, groupe mené par Trent Reznor et Atticus Ross, tous deux reconnus pour leurs bandes-son singulières et puissantes. À peine l’album dévoilé, un constat s’impose : le score délaisse tout hommage direct à celui de Daft Punk. Cette rupture n’est pas anodine : elle confère à « Ares » une identité propre et prolonge ainsi le principe fondateur de la saga, celui d’oser sans cesse l’innovation sonore.

L’évolution du récit portée par la musique

Le réalisateur Joachim Rønning explique ce choix : dans ce nouvel opus, c’est le monde numérique qui s’invite dans la réalité – un renversement du schéma initial. Ce choc entre deux univers se retrouve dans les compositions industrielles et gothiques de NIN. On y décèle des références subtiles aux morceaux emblématiques du groupe comme March of the Pigs, sans jamais tomber dans l’imitation.

Voici ce que retient toute l’équipe créative concernant l’impact musical :

L’identité sonore évolue avec chaque film .

. L’innovation reste au cœur du projet .

. Les émotions des personnages sont toujours sublimées par la musique.

Diversité et innovation : l’ADN de la saga Tron

Si la trilogie impressionne autant visuellement que narrativement, elle doit beaucoup à cette capacité à réinventer sa bande-son. De Wendy Carlos à Daft Punk puis NIN, chaque compositeur apporte une couleur nouvelle sans trahir l’esprit originel : célébrer l’audace et la diversité. Et finalement, comme le souligne subtilement le dernier opus, c’est peut-être là que réside l’essence même de Tron : surprendre encore et toujours par sa créativité musicale.