Nicolas Cage préfère Star Trek à Star Wars : les raisons dévoilées

En exclusivité, Nicolas Cage exprime une préférence pour Star Trek plutôt que Star Wars. L'acteur oscarisé détaille son affection pour l'ultime frontière plutôt que la galaxie lointaine, très lointaine. Pourquoi pensez-vous qu'il préfère Star Trek ?

Un fan de Star Trek nommé Nicolas Cage

Le célèbre acteur oscarisé, Nicolas Cage, a récemment révélé sa préférence pour la franchise Star Trek plutôt que Star Wars. Appartenant à la génération qui a grandi en regardant Star Trek: The Original Series dans les années 1970, Cage est un fan incontestable de cette saga interstellaire.

De la télévision cinématographique

La popularité fulgurante de Star Wars en 1977 a incité les studios Paramount à transformer leur projet de suite, Star Trek: Phase II, en une véritable aventure cinématographique, Star Trek: The Motion Picture. Depuis lors, Star Trek et Star Wars sont devenus des piliers de la culture pop, avec de multiples films et séries télévisées qui ont traversé les générations.

Une préférence assumée

Au cours d’une interview avec Screen Rant lors des 51ᵉ Saturn Awards, où il a remporté le trophée du meilleur acteur de soutien pour son rôle de Dracula dans Renfield, Cage a déclaré :

“J’ai créé une division [entre Star Wars et Star Trek] qui n’existait pas vraiment ! Il y a des personnes qui sont des adeptes fervents des deux; c’est une expérience spirituelle. J’ai grandi en regardant Trek, et j’ai trouvé beaucoup de sagesse dans ces premières émissions de télévision. C’est pourquoi je penche vers cela.”

Un rôle dans Star Trek 4 ?

Nicolas Cage a également révélé qu’il avait eu “quelques appels téléphoniques” suite à l’annonce de son intérêt pour Star Trek. Bien qu’il n’ait pas encore vu de scénario pour un film Star Trek, l’idée que l’acteur oscarisé puisse jouer dans Star Trek 4 est une perspective séduisante.