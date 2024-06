New Regency mise sur Tom Blyth pour le film Watch Dogs

Après la comédienne Sophie Wilde, le casting de Watch Dogs s'enrichit avec l'acteur britannique Tom Blyth.

Tl;dr L’adaptation cinématographique de Watch Dogs mettra en vedette Tom Blyth et Sophie Wilde.

Mathieu Turi est le réalisateur du film Watch Dogs.

Les personnages de Watch Dogs embrassent le mode de vie des hackers pour lutter contre les tyrans technologiques.

Le film Watch Dogs pourrait marquer une nouvelle ère réussie pour les adaptations de jeux vidéo au cinéma.

Tom Blyth, un acteur en pleine ascension

Après avoir a fait sensation en rejoignant le casting de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes pour le rôle de Coriolanus Snow jeune, Deadline annonce que l’acteur Tom Blyth se prépare à entrer dans le monde des hackers en jouant dans l’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo d’Ubisoft, Watch Dogs.

Thrilled to announce that Tom Blyth will star alongside Sophie Wilde for our film Watch Dogs, directed by Mathieu Turi👏 pic.twitter.com/uSHXZ91xXR — New Regency (@NewRegency) June 5, 2024

De l’écran d’ordinateur à l’écran géant

Réalisé par le réalisateur français Mathieu Turi, le film Watch Dogs explorera l’univers avant-gardiste du jeu vidéo, où technologie de pointe et hacktivisme se conjuguent pour combattre des régimes tyranniques. Aux côtés de Tom Blyth, nous retrouverons l’actrice Sophie Wilde, connue pour son rôle dans Talk to Me.

Un récit de vengeance et de justice

Le scénario de Watch Dogs, écrit par Christie LeBlanc avec la collaboration de Victoria Bata, met en scène des personnages qui, pour lutter contre leurs ennemis, adoptent le mode de vie des hackers. L’intrigue du premier jeu tourne autour d’Aiden Pearce, un homme en quête de vengeance après la mort de sa nièce de six ans à la suite d’une attaque ratée.

Une nouvelle ère pour les adaptations de jeux vidéo

Alors que les adaptations de jeux vidéo n’ont pas toujours été bien accueillies par la critique, le cadre réaliste du jeu d’action-aventure d’Ubisoft pourrait faciliter son transfert à l’écran. Le talent de Tom Blyth et Sophie Wilde pourrait également contribuer à faire briller ce projet, avec plus de détails sur leurs rôles probablement révélés avant le début du tournage.

Yariv Milchan, président-directeur général de New Regency, et Natalie Lehmann, présidente de Motion Pictures and Television chez New Regency, produiront le film Watch Dogs avec Margaret Boykin, responsable du contenu chez Ubisoft Film & Television.