Netflix traque sur Discord le responsable de la « pire fuite du streaming » de Arcane et Squid Game

Netflix lance une procédure judiciaire contre Discord pour démasquer l'auteur de la fuite massive concernant "Arcane" et "Squid Game", qui se vante d'être responsable de la plus grave violation de confidentialité dans l'histoire du streaming.

Netflix en quête du divulgateur de spoilers

Netflix est sur les traces du coupable qui divulgue les spoilers de la saison 2 d’Arcane et de Squid Game sur l’internet. La plateforme américaine a déposé une requête pour contraindre Discord, le service de messagerie instantanée, à dévoiler l’identité de cette personne.

Exigence d’une identification précise

Selon le média Polygon, la Cour de District des États-Unis pour le District Nord de la Californie a émis une injonction obligeant Discord à fournir des « informations suffisantes pour identifier l’utilisateur du compte @jacejohns4n ». Les détails demandés comprennent les noms, adresses physiques, adresses IP, numéros de téléphone et adresses e-mail du responsable de la publication non autorisée d’une image protégée par copyright.

Un multirécidiviste des fuites

Le compte incriminé semble être le même qui a divulgué plusieurs épisodes de séries animées Netflix en août, bien avant leur sortie officielle. L’identifiant @jacejohns4n est également associé à un compte Twitter suspendu qui avait publié un lien vers une interview de l’individu présumé en septembre.

C’est dans cette interview que « Jace Fohr Johnson » – un pseudonyme – a revendiqué être à l’origine de la « plus grosse fuite de l’histoire du streaming ». Il a notamment évoqué la fuite des séries Arcane S02, Heartstopper S03, The Plankton Movie, Terminator Zero, Dan Dan Dan, Spellbound et bien d’autres.

Johnson a affirmé que les fuites provenaient d’un ami travaillant dans un studio de doublage, Iyuno. Il a déclaré sa volonté de continuer à divulguer davantage de films et de séries, assurant avoir un plan et que tout cela n’était que la première phase.