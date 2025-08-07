Netflix relance une série culte avec William Shatner, mais les fans risquent d’être déçus

Netflix prépare le retour d'une série culte popularisée par William Shatner. Cette décision suscite déjà de nombreuses réactions, car certains admirateurs redoutent que cette nouvelle version ne soit pas à la hauteur de leurs attentes.

Tl;dr Netflix prépare un film action-comédie sur T.J. Hooker .

. Pas de date ni de casting annoncés à ce jour.

L’original, avec William Shatner, est disponible sur Tubi.

Un retour inattendu pour T.J. Hooker

Quarante ans après avoir quitté l’antenne, la série policière des années 1980, T.J. Hooker, s’apprête à faire son grand retour – mais pas tout à fait comme on pourrait l’imaginer. Cette fois, c’est du côté de Netflix qu’il faudra se tourner pour retrouver le célèbre sergent, non pas dans une nouvelle série, mais dans un long-métrage aux accents d’action-comédie. Selon les informations relayées par Deadline, cette orientation humoristique s’inspire d’ailleurs du récent succès en salles de The Naked Gun.

Changements majeurs pour une adaptation moderne

Il faut dire que le projet rompt franchement avec le ton originel de la série diffusée sur CBS entre 1982 et 1986. À l’époque, William Shatner incarnait un policier intransigeant revenu sur le terrain après avoir perdu son partenaire : une figure marquée par la droiture, entourée de jeunes recrues campées par Adrian Zmed, April Clough ou encore Heather Locklear. Si la violence et le sérieux faisaient alors partie intégrante du show, difficile d’imaginer cette approche intacte aujourd’hui. L’équipe créative – emmenée par Jarrad Paul et Andy Mogel au scénario, Sophie Cassidy et Matt Crespy à la production – devra composer avec les attentes actuelles, peut-être en reléguant le fameux sergent à un rôle plus léger.

Mises en perspective et inconnues persistantes

Mais beaucoup d’incertitudes demeurent : aucune annonce concernant le casting n’a filtré et la question plane sur la possible implication de William Shatner, désormais âgé de 94 ans, qui s’est montré discret ces dernières années même s’il a déjà soutenu plusieurs reboots liés à sa carrière. La date de lancement du tournage ou de diffusion reste, elle aussi, parfaitement inconnue.

Pour ceux qui souhaiteraient (re)découvrir ce classique un peu oublié – seulement cinq saisons et 91 épisodes produits, un format atypique pour l’époque qui a limité sa présence dans les rediffusions – sachez que l’intégralité des aventures originales est accessible gratuitement sur Tubi.

Entre nostalgie et attentes contemporaines

À l’heure où les reboots abondent, il sera intéressant d’observer comment Netflix réconciliera l’héritage musclé du héros avec une tonalité résolument plus décalée. D’ici là, les nostalgiques comme les curieux devront patienter pour voir si ce pari séduira une nouvelle génération… ou seulement les fans de la première heure.