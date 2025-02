Netflix dévoile un thriller d’action palpitant, idéal pour les fans de John Wick

Les adeptes de John Wick seront ravis par le nouveau thriller d'action de Netflix, un spectacle palpitant qui saura faire battre votre cœur plus vite.

Tl;dr « Demon City », un thriller d’action inspiré de « John Wick », arrive sur Netflix.

Le film suit un tueur à gages qui cherche à venger le meurtre de sa famille.

Malgré quelques défauts, le film promet des scènes d’action bien chorégraphiées.

« Demon City » : un nouveau thriller d’action sur Netflix

Si vous êtes un fervent admirateur de la saga « John Wick », alors « Demon City » mérite d’être ajouté à votre liste de films à voir sur Netflix. Ce thriller d’action, tout récemment arrivé sur la plateforme de streaming, s’inspire de la franchise d’action portée par Keanu Reeves, en plus d’être basé sur une série de mangas culte.

Qu’est-ce que « Demon City » ?

Le protagoniste de ce film, Shûhei Sakata, interprété par Tôma Ikuta, est un tueur à gages redoutable sur le point de prendre sa retraite, avec l’espoir de mener une vie paisible avec sa femme et sa fille. Après avoir achevé sa dernière mission, il rentre chez lui pour y découvrir des hommes masqués. Le pire survient alors : ces assaillants assassinent sauvagement sa famille et laissent Sakata pour mort.

Quinze ans plus tard, Sakata a survécu à cette rencontre mais a été plongé dans un coma et accusé à tort du meurtre de sa famille. Lorsqu’il retrouve peu à peu ses forces physiques après le retour de l’un des hommes masqués, il se lance dans une mission solitaire pour rendre justice aux « démons » qui ont détruit sa vie, découvrant au passage des vérités dévastatrices sur cette nuit fatidique.

Faut-il regarder « Demon City » sur Netflix ?

La trame de « Demon City » est assez classique pour le sous-genre du thriller de vengeance. La quête de vengeance de Sakata, suite au meurtre brutal de sa famille, est un ressort dramatique souvent utilisé car extrêmement efficace.

Cependant, malgré des scènes d’action palpitantes et sanglantes, le film présente quelques failles scénaristiques. Les intrigues secondaires, où les hommes masqués acquièrent du pouvoir, sont nettement moins captivantes. Le message du film sur la corruption et l’indifférence des puissants est prévisible et manque d’impact.

Heureusement, dès que les véritables combats commencent, « Demon City » prend son envol. Les séquences d’action sont rapides, fluides et frénétiques. Il faut toutefois suspendre son incrédulité, car Sakata et certains des méchants survivent souvent à des coups qui devraient logiquement leur être fatals.

Par ailleurs, si « John Wick » semble être une source d’inspiration, la plus proche analogie du film serait peut-être la duologie « Kill Bill » de Quentin Tarantino. Malgré tout, « Demon City » ne parvient pas à atteindre le même niveau d’écriture ou de réalisation que l’épopée d’arts martiaux de Quentin.

Cependant, malgré une attention excessive portée aux machinations de ses méchants génériques et une montée en puissance de l’absurdité dans le troisième acte, « Demon City » reste un film intéressant à regarder grâce à ses scènes d’action bien chorégraphiées et la satisfaction inhérente qui découle de voir son protagoniste massacrer une bande d’hommes extrêmement maléfiques.

Regardez « Demon City » sur Netflix dès maintenant