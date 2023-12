Netflix confirme une deuxième saison pour le reality show Squid Game

La société a également partagé davantage de détails sur le jeu vidéo à venir. Quelle pourrait être la prochaine grande révélation sur ce jeu ?

Netflix vient de confirmer le renouvellement de “Squid Game : The Challenge“ pour une deuxième saison. Ce programme allégé est une version du drame dystopique célèbre pour sa critique acerbe du capitalisme. Le casting pour la deuxième saison est déjà en cours.

La version réelle de “Squid Game”, bien que moins violente, ne sera pas sans danger et suscite déjà des controverses. Les participants ont été “mis dans des situations dangereuses”, certains prétendant avoir subi des blessures. De plus, les ressources étaient si limitées que des participants ont dû utiliser des préservatifs comme baume à lèvres.

Attention players, are you ready for the next game? Squid Game: The Challenge is returning for a Season 2! Join the reality competition on https://t.co/rHt0nq0WtI. pic.twitter.com/QOtRDpdtD8

— Netflix (@netflix) December 6, 2023