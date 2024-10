Netflix annule une autre de ses séries originales

La série télévisée Unstable avec Rob Lowe n'est pas renouvelée par la plateforme de streaming Netflix.

En cette ère de super productions, les annulations de séries sont monnaie courante. C’est le sort qui vient de frapper la série télévisée Unstable produite par Netflix.

Netflix is not proceeding with a third season of 'Unstable', its comedy series starring and co-created/executive produced by Rob Lowe and his son John Owen Lowe https://t.co/9BloSYQg9F pic.twitter.com/aHYZaGJo5t

— Deadline (@DEADLINE) October 11, 2024