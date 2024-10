Saison 2 de Nobody Wants This confirmée : tous les détails connus à ce jour sur ce succès de Netflix

La saison 2 de "Nobody Wants This" est en cours - voici ce que nous savons sur le retour de cette comédie romantique à succès de Netflix.

Tl;dr Netflix confirme une saison 2 pour « Nobody Wants This ».

La série explore l’amour et les différences culturelles.

La production de la deuxième saison commence avec de nouveaux producteurs.

La Confirmation tant Attendue : « Nobody Wants This » Revient pour une Saison 2

Accrochez-vous, fans de comédies romantiques, l’annonce tant attendue est enfin là! Netflix a confirmé le renouvellement de la série « Nobody Wants This » pour une deuxième saison. Ce succès fulgurant a conquis le cœur des abonnés de la plateforme, deux semaines seulement après sa sortie, atteignant la première place des séries les plus regardées.

Le Parcours Amoureux de Joanne et Noah

« Nobody Wants This » raconte l’histoire d’amour entre Joanne, une podcasteuse interprétée par Kristen Bell, et Noah, un rabbin joué par Adam Brody. Leur relation se développe rapidement après une rencontre fortuite lors d’un dîner. Cependant, ils se retrouvent rapidement confrontés à leurs différences culturelles et aux obstacles qui pourraient potentiellement se dresser sur leur chemin.

Les Défis de la Saison 2

La suite de la série promet d’être remplie de défis et de rebondissements pour nos deux tourtereaux. Adam Brody a laissé entendre que la deuxième saison explorerait davantage les tensions dans leur relation. Il a déclaré que la grande promesse que Noah a faite à Joanne à la fin de la première saison était un signe de son engagement envers elle. Il a suggéré que la série pourrait explorer « qu’est-ce qui constitue un sacrifice et une croissance » dans une relation.

Nouveaux venus à la Production

La deuxième saison de « Nobody Wants This » accueillera également de nouveaux producteurs exécutifs. Jenni Konner et Bruce Eric Kaplan, créateurs de « Girls », se joignent à l’équipe de production. Les deux ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de travailler sur cette série unique et émouvante.

Alors que nous n’avons pas encore d’informations sur le casting de la deuxième saison, nous savons que les fans n’auront pas à attendre longtemps. Netflix a déjà confirmé que nous retrouverons Joanne et Noah en 2025 !

Pour ceux qui ne peuvent pas attendre et qui ont besoin de se plonger dans une autre histoire d’amour, consultez notre sélection des meilleures séries similaires à « Nobody Wants This ».