5 séries similaires à Nobody Wants This à voir dès maintenant

Voici 5 séries similaires à Nobody Wants This à regarder en streaming dès maintenant.

Tl;dr « Nobody Wants This », une comédie romantique populaire sur Netflix.

La série explore l’amour imprévu entre une animatrice de podcast sexuel et un rabbin récemment célibataire.

Cinq séries similaires sont recommandées pour ceux qui cherchent plus de rom-coms.

Le Succès de « Nobody Wants This »

Si vous avez été charmé par le chaos et l’humour de la série « Nobody Wants This » sur Netflix, vous cherchez sûrement votre prochaine comédie romantique qui saura vous faire rire tout en vous émouvant. Occupant actuellement la première place sur la plateforme de streaming, « Nobody Wants This » a su conquérir les coeurs de ses spectateurs grâce à son histoire d’amour aussi inattendue qu’attrayante.

La série suit l’histoire d’amour inattendue entre une animatrice de podcast sur le sexe, Joanne (Kristen Bell), et un rabbin récemment célibataire, Noah (Adam Brody). Après s’être rencontrés lors d’un dîner chez un ami commun, ils tombent rapidement amoureux et décident de sortir ensemble. Cependant, leur relation se complique à mesure qu’ils se rapprochent, en raison de leurs modes de vie différents et de l’ingérence de leurs familles.

Et Après « Nobody Wants This » ?

Après avoir visionné l’ensemble de la série, quel est le prochain pas pour les fans de comédies romantiques ? Que vous soyez à la recherche d’histoires d’amour inattendues ou de rendez-vous hilarants et maladroits, une pléthore de rom-coms délicieuses vous attendent sur les plateformes de streaming. Nous avons sélectionné pour vous cinq séries similaires à « Nobody Wants This » que vous pouvez commencer à regarder dès maintenant.

Les Séries Recommandées

Parmi elles, on trouve notamment « Love », une autre série originale de Netflix qui offre un regard brut et honnête sur les relations modernes. « Catastrophe », une comédie romantique britannique qui suit la relation tourbillonnante entre une enseignante irlandaise vivant à Londres et un cadre de la publicité américaine. « Colin from Accounts » met en scène deux étrangers, Ashley et Gordon, qui se trouvent inextricablement liés après une rencontre fortuite impliquant un chien. « You’re the Worst » est une comédie romantique plus sombre qui explore les relations modernes avec un ton cynique et tranchant. Enfin, « New Girl » est une sitcom excentrique et bien-aimée qui suit Jess Day, une femme décalée et pétillante qui emménage avec trois hommes célibataires après une rupture difficile.

Regardez-les toutes sur Netflix, Prime Video, Paramount Plus et Hulu.