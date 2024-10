John Mulaney animera un nouveau talk-show en direct sur Netflix en 2025

Le nouveau talk-show de John Mulaney sur Netflix va s'inscrire dans la continuité de son spectacle Everybody's in L.A., qui avait connu un grand succès lors du festival Netflix Is a Joke en 2024. Ce programme hebdomadaire, prévu pour début 2025, mêlera humour et variété, avec un format en direct et imprévisible.

Tl;dr Netflix renouvelle sa collaboration avec l’humoriste John Mulaney.

John Mulaney animera un nouveau talk-show en direct en 2025.

Le contenu précis du nouveau talk-show reste à déterminer.

Netflix et John Mulaney : une collaboration fructueuse

En 2024, l’humoriste John Mulaney avait fait sensation en animant une série limitée de six talk-shows en direct, intitulée John Mulaney Presents: Everybody’s in LA. Cette émission avait été extrêmement bien accueillie par le public. Forte de ce succès, la plateforme de streaming Netflix a décidé de renouveler sa collaboration avec John Mulaney pour une nouvelle émission en direct qui sera diffusée l’année prochaine.

Un nouveau talk-show pour 2025

L’annonce a été confirmée par Bela Bajaria, directrice des contenus de Netflix, lors de l’événement Bloomberg Screentime à Los Angeles. « L’année prochaine, pour 2025, nous réalisons un talk-show varié en direct avec John Mulaney, ce qui me réjouit énormément. Je veux dire, John Mulaney, bonjour », a-t-elle déclaré. Mulaney sera à la fois l’hôte, le producteur exécutif et le co-showrunner de ce nouveau talk-show, dont les détails spécifiques sont encore gardés secrets.

Sur les traces de Everybody’s in LA

Si ce nouveau projet s’inspire de Everybody’s in LA, on peut s’attendre à des sketches pré-enregistrés, des apparitions musicales, de nombreuses célébrités invitées et, bien sûr, des discussions avec toutes sortes d’invités. Cependant, Netflix semble avoir de nouvelles idées pour cette série, comme l’a confirmé Bajaria. En effet, malgré le succès de Everybody’s in LA, l’émission n’avait pas attiré un public massif. Néanmoins, Netflix a vu cette série comme une expérience utile pour le futur.

Netflix et la programmation en direct

La programmation en direct est un domaine dans lequel Netflix s’investit de plus en plus. Récemment, la plateforme a diffusé un affrontement en direct entre les mangeurs compétitifs Joey Chestnut et Takeru Kobayashi et en novembre prochain, elle diffusera un match de boxe entre Jake Paul et Mike Tyson. Par ailleurs, Netflix prévoit de diffuser deux matchs de la NFL le jour de Noël et commencera l’année 2025 avec le début de leur contrat de 10 ans et 5 milliards de dollars avec la WWE.