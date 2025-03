Netflix annonce un nouveau thriller criminel avec Robert De Niro

Netflix confirme l'arrivée d'un nouveau film captivant de thriller criminel avec le légendaire Robert De Niro, une nouveauté des plus prometteuses..

Tl;dr Robert De Niro figure dans une nouvelle série populaire sur Netflix.

Netflix annonce un nouveau thriller avec De Niro basé sur le roman à succès « The Whisper Man ».

Le film entrera en production au printemps, sans date de sortie précise.

Robert De Niro : une nouvelle étoile sur Netflix

Après le succès retentissant de la série ‘Zero Day’ sur Netflix, Robert De Niro revient sur le devant de la scène. Ce n’est que le début de sa collaboration avec le géant du streaming, qui annonce déjà le lancement d’un nouveau film.

« The Whisper Man », un thriller attendu

Le nouveau projet de Netflix, intitulé « The Whisper Man », est une adaptation du roman à succès d’Alex North. De Niro y jouera probablement le rôle d’un ancien détective à la retraite, alors que son fils de 8 ans est enlevé et qu’un lien avec une vieille affaire de tueur en série, connu sous le nom de ‘The Whisper Man’, est découvert.

En plus de De Niro, Netflix a confirmé la présence de deux autres acteurs clés : l’étoile montante de la série « Severance », Adam Scott, et Michelle Monaghan, qui fait actuellement sensation dans la troisième saison de la série anthologique acclamée de HBO, « The White Lotus ».

Une production prometteuse

Derrière la caméra, nous retrouvons James Ashcroft, dont le nouveau film à suspense psychologique « The Rule of Jenny Pen » est sorti récemment. Le roman sera adapté par les scénaristes Ben Jacoby et Chase Palmer.

Il s’agit de la sixième collaboration entre Netflix et la société de production des frères Russo, AGBO. Leur précédente production, le blockbuster de science-fiction « The Electric State », n’a pas été très bien accueillie par la critique.

Netflix reste énigmatique quant à la date de sortie du film. Pour l’instant, le service de streaming a confirmé que le film entrera en production au printemps, mais n’a pas donné de fenêtre de sortie précise. Il est probable qu’il s’agisse d’un film pour 2026.

Un avenir brillant pour Netflix

En attendant la sortie de « The Whisper Man », Netflix continue à enrichir son catalogue avec de nouvelles séries et films toutes les semaines.