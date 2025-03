Zero Day, la série numéro 1 de Netflix qui divise les abonnés

La nouvelle série télévisée numéro un de Netflix suscite un grand débat parmi les abonnés : certains la trouvent absolument désastreuse sous tous les aspects.

Zero Day : la nouvelle série Netflix qui fait parler

La récente série de Netflix, « Zero Day », a réussi à s’imposer comme la série numéro un sur le géant du streaming, malgré une réception mitigée par ses quelque 277 millions d’abonnés.

Un succès mondial, mais…

Zero Day, un thriller politique américain avec la légendaire star de cinéma Robert De Niro, se classe au premier rang des graphiques globaux de Netflix. Cependant, aux États-Unis, elle se place en deuxième position, derrière « American Murder: Gabby Petito ». Ce dernier profite de scores positifs sur Rotten Tomatoes, contrairement à « Zero Day ».

Des avis très partagés

Selon Rotten Tomatoes, la nouvelle série de Netflix est une véritable « mixed bag ». Les scores obtenus sur la plateforme d’évaluation sont de 52 auprès des critiques et de 53 auprès des consommateurs. Sur la page Reddit de Netflix, l’opinion est également divisée.

Des critiques acerbes…

Un des commentaires les plus populaires dénonce la « mauvaise qualité » de la série. « Zero Day est si pauvre, » lit-on. « Je viens de finir Zero Day et c’était atroce. À part l’intrigue terrible et le dialogue lourd, la plupart des acteurs avaient l’air de le faire par obligation à part Jesse Plemons. »

… mais aussi des défenseurs

Cependant, chaque critique est contrebalancée par une défense. Beaucoup de commentaires mettent en avant le divertissement que la série offre. « C’était divertissant, si irréaliste. Je l’ai apprécié comme un divertissement de type popcorn, » lit-on dans un commentaire.

Une suite pour Zero Day ?

Pour l’instant, malgré le succès raisonnable de la série, aucune annonce n’a été faite concernant une saison 2 de « Zero Day ». Cependant, plusieurs parties prenantes ont exprimé leur intérêt pour une suite, laissant la porte ouverte à plus d’aventures.

Zero Day reste donc une série à découvrir sur Netflix, avec ses six épisodes, chacun durant entre 43 et 58 minutes. La question demeure : allez-vous l’aimer ou la détester ?