Netflix annonce la fin du tournage de la saison 2 de One Piece et partage un premier aperçu d’un lieu clé

Netflix révèle l'achèvement du tournage de la saison 2 de One Piece et offre un premier aperçu qui semble dévoiler un lieu important pour la suite de l'intrigue.

One Piece saison 2 : cap sur l’aventure

La nouvelle saison de l’animé culte One Piece est en route. Une première photo de l’équipage principal, dévoilée récemment, annonce une deuxième saison prometteuse. Dans cette image, Luffy semble particulièrement enthousiaste, tandis que les autres affichent des expressions plus neutres. Néanmoins, tous paraissent prêts pour l’aventure.

Un parcours mystérieux

« Chapeaux de paille, notre cap est fixé! La production de la saison 2 est officiellement terminée, et la Route de tous les périls se rapproche à grands pas! Le destin vous attend, êtes-vous prêts à répondre à l’appel? », a légendé Netflix sous la photo. Il semblerait que l’équipage se trouve à Lougetown, un lieu qui s’annonce important dans cette nouvelle saison. Cependant, cette information reste à confirmer pour l’instant.

Une attente incertaine

La fin de la production laisse espérer une diffusion prochaine. Toutefois, malgré la récente présentation par Netflix de nombreux aperçus de sa programmation 2025 – incluant les nouvelles saisons de Stranger Things, You, Squid Game et Wednesday – la saison 2 de One Piece manquait à l’appel. Cela laisse présager un report de la diffusion jusqu’en 2026.

Des promesses d’authenticité

« Oui, le One Piece en live-action est actuellement en production, et le tournage est bien avancé. L’histoire couvrira Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden et Drum Island! », a déclaré précédemment le créateur Eiichiro Oda. Ce dernier s’est montré rassurant quant à la fidélité de l’adaptation : « Comme pour la dernière saison, ils se sont engagés à ne pas diffuser la série tant que je ne suis pas satisfait. »