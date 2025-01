One Piece saison 2 : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la deuxième saison de la série télévisée One Piece.

Tl;dr La saison 2 de One Piece se prépare avec de nouveaux acteurs.

Cette adaptation du célèbre manga d’Eiichiro Oda surpassé des records sur Netflix.

Aucune date de sortie précise n’a été annoncée pour la deuxième saison.

Les Pirates de One Piece reviennent pour une saison 2

Préparez-vous, les pirates de la saison 2 de la série One Piece naviguent à toute vitesse vers Grand Line. Les nouvelles aventures de cette équipe dynamique sont presque là, bien que nous devions encore attendre un peu. L’adaptation en live-action par Netflix de la série anime et manga d’Eiichiro Oda a été un énorme succès à tous les niveaux.

Un succès retentissant pour One Piece

Depuis ses débuts en août 2023, la série One Piece a atteint le sommet des charts de Netflix dans 84 pays, dépassant les records établis à l’époque par les séries originales Stranger Things et Mercredi de la plateforme de streaming. Il a été plus qu’évident depuis ses débuts colorés que c’est une série d’anime en direct que les gens voulaient voir réussir, et elle l’a certainement fait.

L’aventure folle et farfelue suit le « garçon de caoutchouc » Monkey D. Luffy, aspirant roi des pirates, dans sa quête du trésor du légendaire pirate Gold Roger : le « One Piece ». Mais un pirate n’est rien sans son équipage, aussi Luffy invite-t-il la gentille mais astucieuse voleuse Nami et le chasseur de pirates Roronoa Zoro à voyager à ses côtés en tant que pirates du chapeau de paille.

Qu’attendre de la saison 2 ?

Après la première aventure de l’équipage du Chapeau de paille, les fans se demandaient naturellement si ce premier voyage serait le seul de la série. Depuis que Netflix a confirmé qu’il y aurait une deuxième saison de l’aventure fantastique de Monkey D. Luffy, il est temps de se tourner vers l’avenir.

Malheureusement, depuis que Netflix a officiellement donné son feu vert à la saison 2 de One Piece, nous n’avons pas encore eu d’annonce concernant la date à laquelle nous pouvons l’attendre. One Piece a été lancé sur la plateforme de streaming en août 2023 et le tournage a enfin commencé le 1er juillet 2024 avec une vidéo spéciale du casting de One Piece se rendant à Cape Town pour tourner sur place.

Un casting enrichi pour la saison 2

Netflix a révélé un peu qui nous pouvons nous attendre à voir continuer la quête pour Grand Line. Comme la série revient pour une saison 2, nous verrons probablement le même casting prendre la mer avec quelques nouveaux ajouts.

En fait, il y a eu une série d’annonces de nouveaux acteurs depuis le début du tournage de la saison 2, et bien que Jamie Lee Curtis, un choix préféré des fans pour la série, ne se joindra pas à cause de conflits d’emploi du temps, selon Deadline, il y a beaucoup de nouveaux visages qui le feront.

Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle de la date de sortie de la saison 2 de One Piece. Mais une chose est sûre : l’enthousiasme des fans pour cette série ne faiblit pas.