Netflix : 5 films et séries à découvrir cette semaine

Découvrez sur Netflix : cinq nouveaux films et séries à ne pas rater cette semaine (du 3 au 9 mars).

Tl;dr « Formula 1: Drive to Survive » est de retour pour la saison 7.

La nouvelle émission « With Love, Meghan » présente les astuces de vie de Meghan Markle.

Plusieurs autres programmes débarquent sur Netflix cette semaine.

Cette semaine, Netflix nous gâte avec une pléthore de nouvelles émissions et films. Voici certains des plus attendus.

Un retour triomphant : « Formula 1: Drive to Survive »

« Formula 1: Drive to Survive » fait son grand retour pour une septième saison. Comme dans les saisons précédentes, cette émission de téléréalité vous emmène dans les coulisses de la saison F1 de l’année dernière – en l’occurrence, le Championnat du Monde F1 2024. Préparez-vous à revivre tous les moments forts, les drames et les rebondissements qui ont marqué cette saison. La série sera disponible à partir du 7 mars.

Une nouvelle venue : « With Love, Meghan »

Parallèlement, la nouvelle série de téléréalité « With Love, Meghan » fait son apparition. Dans cette émission, la duchesse du Sussex, Meghan Markle, accueille chez elle en Californie des amis et des chefs pour partager des astuces de vie personnelle sur la cuisine, le jardinage et plus encore. Une occasion unique de découvrir le mode de vie de la duchesse de manière intime et conviviale. Le premier épisode sera diffusé le 4 mars.

Et bien plus encore…

En plus de ces deux émissions phares, de nombreux autres programmes viendront enrichir le catalogue de Netflix cette semaine. Parmi eux, on peut notamment citer la deuxième partie de la saison 1 de « Tyler Perry’s Beauty in Black » et le spectacle de stand-up d’Andrew Schulz intitulé « Life », tous deux attendus par de nombreux fans. Si vous êtes à la recherche de plus de contenu, consultez notre guide sur les nouveautés Netflix de mars ou ces cinq miniséries dramatiques que vous pouvez regarder en rafale sur Netflix dès maintenant.

Préparez-vous donc à une semaine riche en émotions avec ces nouvelles sorties Netflix.