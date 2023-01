Formula 1: Drive to Survive : la saison 5 arrive sur Netflix le 24 février

La saison 5 de Formula 1 : Drive to Survive démarre le 24 février sur Netflix. Les amateurs de sport vont être servis en ce début d'année.

Netflix ne manque pas de contenus originaux, la chose n’est plus à démontrer. Et il y en a pour tous les goûts. Que vous cherchiez des séries calmes, romantiques, dramatiques ou, a contrario, nerveuses à souhait, pleines de rebondissements et parfois même dans des domaines bien plus des séries TV habituelles, le géant du streaming américain a ce qu’il vous faut. La série Formula 1 : Drive to Survive, par exemple, ne manque pas de sel. On connaît aujourd’hui la date de lancement de la saison 5.

La saison 5 de Formula 1 : Drive to Survive démarre le 24 février sur Netflix

Formula 1 : Drive to Survive, la série documentaire qui a aidé le sport motorisé à prendre plus encore d’importance aux États-Unis, reviendra pour sa cinquième saison sur Netflix le 24 février prochain. Et le timing est parfait, dans la mesure où les tests de présaison sur trois jours pour le calendrier F1 de cette année auront lieu précisément ce week-end.

Netflix en profite pour publier une première bande-annonce pour les nouveaux épisodes. Ce court extrait se concentre sur les changements de règles majeurs que la F1 a décidé d’introduire dans la saison 2022 et l’impact potentiel que ces directives pourraient avoir sur les pilotes et les constructeurs dans leurs projets et les courses à venir.

Formula 1: Drive To Survive returns February 24 — and here's your first look at Season 5! pic.twitter.com/17R4SAGck6 — Netflix (@netflix) January 12, 2023

Les amateurs de sport vont être servis en ce début d’année

En attendant que la série revienne – si vous avez déjà vu les quatre premières saisons, dans le cas contraire, n’hésitez pas -, vous pouvez toujours découvrir Break Point, une série documentaire sur le monde du tennis par les producteurs de Drive to Survive. Les cinq premiers épisodes sont d’ores-et-déjà disponibles. Le reste de la saison arrivera en juin prochain. Full Swing, une série similaire, là encore par l’équipe de Drive to Survive, mais autour des golfeurs professionnels du PGA Tour, arrivera, quant à elle, le 15 février.