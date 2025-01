Neil Gaiman perd son contrat avec Dark Horse Comics

Dark Horse Comics a annoncé l'annulation de la série Anansi Boys et la fin de sa collaboration avec Neil Gaiman à la suite d’allégations de violences sexuelles formulées par plusieurs femmes.

Tl;dr Neil Gaiman est accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes, ce qui a conduit Dark Horse Comics à annuler sa série Anansi Boys et à rompre sa collaboration avec lui.

Il nie les accusations, affirmant n’avoir jamais eu de relations sexuelles non consensuelles, tout en reconnaissant certaines erreurs dans son comportement.

Les accusations ont entraîné l’arrêt de plusieurs projets, dont la série Good Omens et l’adaptation de The Graveyard Book.

Les accusations et la réaction de Dark Horse Comics

En juillet 2024, le média britannique Tortoise Media a révélé les témoignages de quatre femmes qui accusaient Neil Gaiman d’agression sexuelle. Deux d’entre elles ont pris la parole en début de mois, tandis que les autres ont raconté leur histoire à la fin du mois. Face à ces accusations, Dark Horse Comics a décidé de cesser de publier les œuvres de Neil Gaiman, précisant que la série Anansi Boys et son volume collecté seraient annulés. Cette décision marque un tournant important pour l’éditeur, connu pour ses collaborations avec des auteurs de renom.

La réponse de Neil Gaiman

L’auteur britannique Neil Gaiman a réagi à ces accusations sur son blog personnel, niant fermement les allégations portées contre lui. Il a expliqué que certains événements décrits dans les témoignages lui étaient familiers, mais que d’autres ne correspondaient pas à sa version des faits. L’auteur de Coraline et The Sandman a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais eu de relations sexuelles non consensuelles. Tout en reconnaissant certains aspects de son comportement passés, Gaiman a rejeté l’idée qu’il ait commis des actes de violence sexuelle.

Les projets annulés et l’impact sur sa carrière

L’annulation de la série Anansi Boys s’inscrit dans un contexte plus large de projets stoppés ou suspendus. En octobre 2024, la série Good Omens sur Amazon Prime Video, qu’il coécrivait avec Terry Pratchett, a annoncé la fin prématurée de la production avec un épisode unique au lieu d’une troisième saison complète. En parallèle, le projet d’adaptation de son livre The Graveyard Book a été mis en pause par Disney. Ces arrêts font partie des conséquences immédiates des allégations et ont significativement affecté la carrière de l’écrivain.

Les perspectives futures et la position de Neil Gaiman

Malgré l’annulation de plusieurs projets, Gaiman a exprimé sur son blog sa volonté de continuer à travailler tout en assumant la responsabilité de ses erreurs passées. Il a réaffirmé son refus d’accepter des accusations qu’il considère comme fausses et a souligné son engagement à toujours défendre la vérité. En janvier 2025, la production de la saison 2 de The Sandman sur Netflix a repris, bien que la série Dead Boy Detectives, basée sur une autre de ses créations, ait été annulée après une seule saison. Les projets futurs de Neil Gaiman restent incertains, mais l’auteur semble déterminé à poursuivre sa carrière, tout en faisant face aux répercussions des accusations.