Netflix met fin à The Sandman

La série télévisée The Sandman", adaptée de l'oeuvre de Neil Gaiman, ne connaîtra pas de troisième saison sur Netflix.

Tl;dr The Sandman de Netflix s’arrêtera après la deuxième saison.

Les allégations contre le créateur Neil Gaiman ne sont pas mentionnées.

La deuxième saison est toujours prévue pour plus tard cette année.

La fin de The Sandman

La diffusion de la série populaire The Sandman sur la plateforme de streaming Netflix touche à sa fin. Après sa deuxième saison à venir, la série ne sera plus. Selon une déclaration de Netflix, cette décision est motivée par des raisons artistiques.

Une décision artistique

Allen Heinberg, le showrunner de la série, a exprimé sa gratitude envers Netflix dans une déclaration : « La série The Sandman a toujours été centrée exclusivement sur l’histoire de Dream. En 2022, lorsque nous avons examiné le matériel restant de Dream dans les bandes dessinées, nous savions que nous n’avions suffisamment d’histoire que pour une autre saison. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Netflix d’avoir réuni toute l’équipe et de nous avoir donné le temps et les ressources pour réaliser une adaptation fidèle de manière à surprendre et ravir les lecteurs fidèles des bandes dessinées ainsi que les fans de notre série. »

Le silence sur les allégations

Il est à noter que la déclaration de Netflix ne mentionne pas les allégations portées contre Neil Gaiman, le créateur de The Sandman. Ce dernier, auteur du comic original de 80 numéros sur lequel la série est basée, est accusé d’agression et de maltraitance. Plusieurs autres projets basés sur son travail ont également été annulés récemment.

La deuxième saison toujours prévue

Malgré tout, la deuxième saison de l’adaptation de The Sandman par Netflix est toujours prévue pour une sortie plus tard cette année. L’équipe de tournage a réussi à capturer l’esprit littéraire éphémère du comic, rendant justice à de nombreux moments mémorables.