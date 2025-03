NCIS : tout ce qu’il faut savoir sur la série Tony DiNozzo & Ziva David

Voici tout ce que nous savons sur la nouvelle série de NCIS mettant en vedette Tony DiNozzo et Ziva David.

Tl;dr La série « NCIS » prépare un nouveau spin-off très attendu, centré sur les personnages de Tony DiNozzo et Ziva David.

Leur relation complexe et leur alchimie à l’écran ont marqué les fans, ce qui fait monter l’anticipation pour la nouvelle série.

La série promet une intrigue riche en action, ponctuée de problèmes de confiance entre les deux personnages principaux.

Le spin-off consacré à Tony et Ziva suscite l’excitation des fans

En 2003, lors du lancement de la série NCIS, personne n’aurait pu prédire qu’elle deviendrait l’une des franchises les plus réussies de la télévision. Aujourd’hui, l’engouement pour cette série ne faiblit pas, notamment grâce à l’annonce d’un nouveau spin-off très attendu.

Un duo de choc

Les fans de « NCIS », même occasionnels, connaissent bien le duo formé par l’agent de terrain senior Tony DiNozzo et l’agent spécial Ziva David. Interprétés par Michael Weatherly et Cote de Pablo, leur relation de travail teintée de flirt a captivé les téléspectateurs. Le départ de de Pablo en 2014 avait semblé mettre un terme définitif à leur histoire, mais les scénaristes ont su la faire revivre le temps de quelques épisodes.

Une alchimie palpable

La combinaison « Tiva« , comme l’ont surnommée les fans, a été considérée par des médias influents comme l’un des duos les plus irrésistibles de la télévision. Avec de plus en plus de personnes découvrant leur alchimie à travers les rediffusions et le streaming, un spin-off semblait inévitable. Ainsi, il y a un peu plus d’un an, l’annonce de NCIS: Tony & Ziva a fait l’effet d’une bombe.

Un synopsis prometteur

Ce que nous savons pour l’instant, c’est que la nouvelle série mettra Tony et Ziva en fuite après l’attaque de la nouvelle entreprise de Tony. Le programme promet d’être riche en action tout en explorant les problèmes de confiance entre les deux personnages, qui n’ont pas toujours été honnêtes l’un envers l’autre. Au-delà de cela, nous ne savons pas à quoi nous attendre en termes de récit.

Un casting intéressant

Outre le retour attendu de Michael Weatherly et Cote de Pablo, le casting s’annonce prometteur. Parmi les acteurs, citons Isla Gie, qui interprétera Tali, la fille de 12 ans de Tiva, et James D’Arcy, qui incarnera un agent d’Interpol nommé Henry.

Une production de qualité

Le vétéran de la télévision John McNamara sera le showrunner de la série. Il est reconnu pour son travail sur « The Adventures of Brisco County, Jr. » et « The Magicians ». Il a également reçu des éloges pour son scénario « Trumbo », adapté en film en 2015. Weatherly et de Pablo seront également producteurs exécutifs.

La date de sortie n’a pas encore été annoncée, mais on peut s’attendre à une première en 2025. En attendant, l’anticipation des fans pour NCIS: Tony & Ziva atteint son paroxysme.