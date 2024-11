NCIS Saison 22 : Le dernier mystère de Gibbs résolu 3 ans après le départ de Mark Harmon

Enfin, la saison 22 de NCIS résout le dernier problème laissé par Gibbs au MCRT, 3 ans après le départ de Mark Harmon.

Tl;dr Le départ de Gibbs de « NCIS » a laissé des problèmes non résolus.

Le refus de Parker d’arrêter Gibbs a entraîné des tensions avec le FBI.

Parker et le FBI se réconcilient finalement dans la saison 22 de « NCIS ».

Le départ de Gibbs, un héritage complexe

Le départ de Leroy Jethro Gibbs, interprété par Mark Harmon, de la série NCIS a laissé des problèmes non résolus qui perdurent encore trois ans après son départ. Après avoir passé 19 ans à la tête de l’équipe du MCRT, Gibbs a finalement trouvé la paix en Alaska, quittant une équipe qui a dû apprendre à avancer sans son leader.

Les conséquences du départ de Gibbs

Le départ de Gibbs n’a pas été sans conséquences. En effet, l’agent spécial Alden Parker, chargé d’arrêter Gibbs pour une série de charges, s’est retrouvé confronté à une situation délicate. Malgré les ordres de ses supérieurs, Parker a refusé d’arrêter Gibbs, ce qui lui a valu de perdre son poste au FBI. Cependant, il a réussi à rebondir en devenant le nouveau leader du MCRT, malgré une relation tendue avec son ancienne agence.

Une réconciliation attendue

Dans l’épisode 4 de la saison 22 de NCIS, les tensions entre Parker et le FBI atteignent un point culminant. Malgré une intervention musclée du FBI, Parker parvient à convaincre ses anciens collègues qu’ils ne font que ce qui est juste. Cette confrontation se termine par une collaboration amicale entre Parker et le FBI, symbolisée par la remise de la Médaille du Service Public par le Directeur Leon Vance à Parker et à son ex-supérieur, le Directeur adjoint du FBI Wayne Sweeney.