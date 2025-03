NCIS : La seule règle de Mark Harmon, alias Gibbs, sur les jours de maladie dans la série

Mark Harmon, vedette de la série NCIS sur CBS, avait une règle bien précise concernant les jours de maladie durant le tournage.

Les dessous de Hollywood : un milieu moins glamour qu’il n’y paraît

Le monde de Hollywood, qui peut sembler glamour et séduisant, cache en réalité une réalité souvent moins enviable. Que vous soyez célèbre ou non, les défis sont nombreux. La célébrité vous expose au regard critique des paparazzi et des fans. Si vous ne parvenez pas à la célébrité, vous passez des années à chercher des rôles pour maintenir votre carte de la Screen Actors Guild, tout en évitant des rôles dégradants ou stéréotypés.

La pression du métier d’acteur : l’exemple de « NCIS »

Un exemple récent de ces défis a été dévoilé par l’ancienne star de « NCIS », Cote de Pablo. Dans un épisode du podcast « Off Duty: An NCIS Rewatch », elle a décrit une interaction avec Mark Harmon, acteur principal de la série, qui interroge sur les conditions de travail sur les plateaux de tournage.

De Pablo raconte qu’elle a dû prendre un jour de congé sur ordonnance médicale en raison d’une forte fièvre. Selon elle, Harmon a réagi négativement à sa décision. « Je suis restée à la maison, une voiture est venue me chercher, je suis allée sur le plateau, et Mark est venu me voir, très sérieux, me disant : ‘Tu viens sur le plateau, nous décidons quand tu es malade' », relate l’actrice.

Les leçons tirées de cette expérience

La leçon que de Pablo a tirée de cette expérience est de ne pas prendre de jour de maladie. Cette situation, qui semble étrange, l’a marquée. Elle explique que cette interaction a eu un effet psychologique sur elle, mais qu’elle n’est plus jamais restée chez elle par la suite lorsqu’elle était malade.

De Pablo souligne également que cette situation lui a fait prendre conscience de l’importance de chaque acteur dans une production. « Personne ne peut jouer McGee, personne ne peut jouer DiNozzo… Donc, tu dois vraiment être là, et c’est beaucoup de pression », a-t-elle déclaré.

Retour sur le plateau malgré la pression

Malgré ces pressions, Cote de Pablo a décidé de retourner dans le monde de « NCIS ». Elle reprendra son rôle de Ziva dans une future série dérivée intitulée « NCIS: Tony & Ziva ». Il n’est pas encore certain que Mark Harmon sera de la partie, ni s’il a assoupli sa politique concernant les jours de maladie.