Natasha Lyonne, future héroïne armée d’une hache dans une adaptation DC horrifique

Natasha Lyonne, la star de Russian Doll, s'apprête à incarner une héroïne maniant la hache dans une nouvelle adaptation effrayante d'un comic d'horreur DC.

Le film sera réalisé par Ana Lily Amirpour et produit par Bluestone Entertainment.

Natasha Lyonne a plusieurs projets en cours, dont un rôle dans The Fantastic Four: First Steps.

Une nouvelle aventure pour Natasha Lyonne

Les fans de comics et de cinéma peuvent se réjouir : la star de Russian Doll et Poker Face, Natasha Lyonne, est annoncée comme tête d’affiche de l’adaptation sur grand écran de Basketful of Heads, une série de bandes dessinées DC Hill House au macabre retournement de situation.

Un rôle sur mesure

Dans ce récit original datant de 2019, Natasha Lyonne incarnera le personnage de June Branch. En quête pour sauver son petit ami kidnappé, elle se retrouve en possession d’une hache magique. Le détail singulier de cette arme est que toute personne décapitée par celle-ci poursuit son existence sous forme de tête parlante.

Une équipe de choc

Le projet, confirmé par Deadline, sera dirigé par la réalisatrice Ana Lily Amirpour, connue pour son film de vampires atypique A Girl Walks Home Alone at Night. Bluestone Entertainment, avec Akiva Goldsman et Greg Lessans en tant que producteurs, est en charge du développement. Lyonne produira également le film sous sa société, Animal Pictures.

Des projets à foison pour Lyonne

L’actrice aura un emploi du temps chargé dans l’année à venir. Après avoir prêté sa voix à Byrdie dans la dernière saison de What If…?, elle prépare également un rôle mystère dans le prochain volet de l’Univers Cinématographique Marvel, The Fantastic Four: First Steps. En outre, elle prêtera sa voix emblématique à des films d’animation tels que The Bad Guys 2 et le nouveau film des Schtroumpfs.