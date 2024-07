MultiVersus : une fuite suggère des collaborations avec « Barbie » et « Mad Max » à l’horizon

Le jeu de combat gratuit de WB s'enrichit également d'un nouveau personnage jouable, Samurai Jack.

TL;DR Des nouvelles étapes et personnages pour le jeu MultiVersus seraient en préparation.

Ces ajouts pourraient inclure du contenu tiré de Barbie, Mad Max, Beetlejuice, etc.

Cependant, ces informations ne sont pas encore confirmées et restent à l’état de rumeurs.

MultiVersus : l’horizon s’élargit

L’univers du jeu vidéo MultiVersus, qui tire son inspiration de diverses propriétés de Warner Bros, s’apprêterait à s’étoffer avec de nouveaux stages et personnages. Ce développement fut mis en lumière par un article de Kotaku et offrirait aux joueurs une immersion encore plus grande dans les univers Warner.

L’étendue du possible

Selon les rumeurs, le contenu pourrait provenir de toute une pléthore d’univers, y compris ceux de films comme « Barbie » et « Mad Max ». De plus, de nouveaux éléments pourraient être tirés d’Adventure Land, et un possible partenariat avec la suite du film Beetlejuice est également évoqué.

barbie stage #multiversus (this is really early in development. this might also just be for rifts) pic.twitter.com/WbRpgYtUiq — ausil ( laisul ) 😸 (@AusilMV) July 23, 2024

Rumeurs ou faits avérés ?

Bien que ces informations soient captivantes, il est important de noter que rien n’est encore figé dans le marbre. Les écrans partagés par le dataminer à l’origine de ces révélations montrent des stages et des personnages qui semblent être encore au début de leur développement. Il est donc possible que certains d’entre eux subissent des modifications, ou n’arrivent même pas jusqu’à la version finale du jeu.

Warner Bros : investissement dans le futur

De plus, il convient de rappeler que Warner Bros a récemment acquis le développeur du jeu, témoignant de son engagement pour continuer à faire évoluer cette franchise. Avec un éventail de propriétés intellectuelles aussi large, comprenant DC Comics, Harry Potter, des séries HBO, Dune, Mad Max, Barbie, Looney Tunes et bien d’autres, le potentiel de MultiVersus semble infini. Il ne détrônera sans doute jamais Super Smash Bros., mais a su prouver sa valeur et sa durabilité.