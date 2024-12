Mufasa a-t-il le pouvoir de changer votre vision du Roi Lion de 1994 ?

La distribution de Mufasa est convaincue que le préquel de Disney pourrait transformer votre façon de regarder "Le Roi Lion" de 1994. Le réalisateur Barry Jenkins a l'exemple parfait pour illustrer ce changement.

Un préquel qui enrichit l’expérience du « Roi Lion »

Avis à tous les amoureux du « Roi Lion », une nouvelle œuvre cinématographique débarque sur nos écrans. « Mufasa : The Lion King » n’est pas seulement un préquel du remake en live-action de 2019, mais aussi un dialogue avec l’original de 1994 et la version plus récente. Barry Jenkins, réalisateur du film, ainsi que le casting sont convaincus que ce nouvel opus apportera une dimension supplémentaire à votre prochain visionnage de l’une ou l’autre des versions du « Roi Lion ».

Un nouvel éclairage sur les personnages

Le film se focalise sur les origines de Mufasa et Scar et promet de donner un nouveau contexte aux interactions entre les personnages dans le film original. « Je pense que les gens vont aller et venir entre les deux films. Sachant à quel point ces personnages étaient proches à un certain moment, j’imagine que cela donnera un nouvel éclairage à certaines de leurs interactions dans le film original », confie Jenkins.

L’acteur Aaron Pierre, qui incarne un jeune Mufasa, partage cet avis : « Je suis vraiment impatient de savoir comment les gens vont réagir avec l’original après avoir vu ce film. Je pense que c’est une belle chose. Les gens vont regarder ce film, en apprendre un peu plus sur ces personnages qu’ils aiment, avoir une compréhension plus profonde, et ensuite regarder l’original. Je pense qu’ils auront une nouvelle expérience avec. »

Une sortie très attendue

« Mufasa : The Lion King » débarquera dans nos salles de cinéma le 20 décembre. Pour tous les curieux, ne manquez pas notre guide sur les nouveaux films Disney, ainsi que l’interview du réalisateur Barry Jenkins sur les raisons pour lesquelles il a choisi Disney pour son prochain projet et la signification de l’hommage à James Earl Jones dans « Mufasa ».