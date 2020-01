MSI présente l’Aegis Ti5, un PC imposant au look singulier

Avec dedans du très haut de gamme : Intel Core i9, Nvidia RTX 2080 Ti et 128 GB de RAM — le tout pour la modique somme de 4 000 dollars.

MSI n’est jamais en reste pour innover avec des design racés de boîtiers, avec à l’intérieur de sérieuses fiches techniques. Force est de reconnaître que lors du CES 2020 de Las Vegas, qui se déroule du 7 au 10 janvier 2020, le fabricant ne déroge pas à la règle. S’appuyant sur une frange de joueurs très exigeants mais aussi très fortunés, le dernier ordinateur de MSI, baptisé Aegis Ti5, sera vendu pour la bagatelle de 4 000 dollars dès cette année. Ses spécifications ne sont pas encore arrêtées : on sait cependant que le constructeur vise une configuration à base de Intel Core i9 — quand bien même AMD a dévoilé de nouveaux processeurs —, d’un probablement inutile combo de barrettes offrant jusqu’à 128 Go de RAM DDR4 2666MH, et du dernier GPU haut de gamme de Nvidia, aujourd’hui représenté par la RTX 2080 Ti.

Une fiche technique au top

Cette très solide configuration ne dit pas cependant ce qu’on trouvera comme carte mère, ni totalement comme stockage, bien que la page web du produit laisse voir une succession de trois SSD M.2, deux baies pour disques 2,5 pouces et une baie pour disque 3,2 pouces. L’ensemble fonctionnera grâce à une alimentation 650W 80 Plus et un système de refroidissement maison Silent Storm Cooling 4 qui lui permettra de rafraîchir l’intérieur du boîtier. Et comment ne pas évoquer celui-ci, qui paraît prêt à donner une impulsion pour décoller, sorte d’aile mécanique attachée à un socle. Dans la plus pure tradition de MSI, il a une apparence très unique.

Un écran incurvé accompagne le tout

L’Aegis Ti5 ne vient pas seul, mais s’accompagne d’un éran incurvé MEG381CQR (2300R) en dalle IPS avec une diagonale monstre de 38 pouces au ratio 21: 9. Le moniteur offre un temps de réponse Gris-à-Gris de 1ms et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La résolution UWQHD permet d’offrir une définition de 3440 x 1440 pixels. Quand à savoir si la solution deux-en-un séduira les joueurs… seul l’avenir nous le dira.